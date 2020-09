Macron: Lukashenko debe plegarse al veredicto de las urnas y dejar el poder

EFE/EPA/LUDOVIC MARIN/Archivo

París, 27 sep (EFE).- Emmanuel Macron, considera que el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko debe plegarse al resultado de las urnas y dejar el poder, y para conseguirlo una parte de la respuesta tiene que venir de la presión que puede ejercer Vladimir Putin.

"Está claro que Lukashenko tiene que irse", subraya Macron en declaraciones a "Le Journal du Dimanche", en vísperas de un viaje este lunes a Lituania, que acoge a una parte de la oposición de Bielorrusia.

A su juicio, "lo que ocurre en Bielorrusia es una crisis de poder, un poder autoritario que no llega a aceptar la lógica de la democracia y que se resiste por la fuerza".

El presidente francés estima que para lograr que Lukashenko abandone la presidencia, más allá de la movilización de la comunidad internacional, Moscú tiene que hacer valer su peso teniendo en cuenta su "gran proximidad" y el hecho de que la mayor parte de los manifestantes de la oposición no cuestionan los vínculos entre los dos países vecinos.

Macron ya subrayó ese mensaje en una conversación que mantuvo con Putin el pasado 14 de septiembre cuando el jefe del Estado ruso recibía a Lukashenko en Sotchi.

"Le dije -explica- que Rusia tiene un papel y que ese papel puede ser positivo si presiona a Lukashenko para que respete la verdad de las urnas y libere a los presos políticos. Eso fue hace quince días y todavía no lo hemos conseguido".

Aunque no está en el programa oficial de la visita, el Elíseo no ha excluido que Macron se entreviste en Vilna con la líder de la oposición en el exilio, Svetlana Tijanóvskaya.