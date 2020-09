Los beneficios industriales en China caen un 4,4 % interanual hasta agosto

Un operario trabaja con una sección de un oleoducto en la compañía Offshore Oil Engineering (Qingdao) Co., en Qingdao, en la provincia oriental china de Qingdao. EFE/Yu Fangping/Archivo

Pekín, 27 sep (EFE).- Los beneficios de las principales empresas industriales de China cayeron un 4,4 % interanual en los primeros ocho meses del año por el impacto de la pandemia del coronavirus, informó hoy la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Según la ONE, las ganancias en el periodo enero-agosto fueron de 3,71 billones de yuanes (543.685 millones de dólares, 467.424 millones de euros).

No obstante, el indicador registró un aumento del 19,1 % interanual en agosto. En julio, había subido un 19,6 % interanual, mientras que en junio lo hizo un 11,5 % y en mayo un 6 %.

Para la elaboración de este indicador, la ONE solo tiene en cuenta a aquellas empresas industriales con ingresos anuales superiores a los 20 millones de yuanes (2,9 millones de dólares, 2,45 millones de euros).

De los 41 sectores recogidos por la estadística, 25 registraron una reducción de sus ganancias en el periodo enero-agosto, mientras que los 16 restantes las incrementaron.

Asimismo, los beneficios de las empresas estatales bajaron un 17 % en los primeros ocho meses del año, mientras que las privadas lo hicieron en un 3,3 %.

Entre los principales afectados destacan las industrias de procesado de petróleo, carbón y otros combustibles (-84,4 %), la de la extracción de petróleo y gas (-70,2 %) o la minera del carbón (-30 %).

En el extremo opuesto, aumentaron sus ganancias las compañías dedicadas a la manufactura de equipos electrónicos, de comunicaciones y ordenadores (26,1 %), de tabaco (26,7 %) o la industria agraria y de procesamiento de alimentos (17,7 %).

El estadístico de la ONE Zhu Hong señaló que la producción y operación industrial están en pleno proceso de mejora tras la pandemia de coronavirus, y que el país está ante nuevos ciclos de crecimiento.

Zhu destacó el buen momento de las ventas minoristas de bienes de consumo o la bajada en los costes de las empresas.

No obstante, apunta que el "complejo entorno nacional e internacional" hace que el crecimiento siga "bajo presión", y que China debe "aprovechar aún más el potencial de la demanda interna".

Este indicador registró una fuerte reducción del 4,3 % interanual en abril, mientras que en marzo la caída había sido del 34,9 % y en los meses de enero y febrero -para los que la ONE ofreció un dato bimestral-, del 38,3 %.