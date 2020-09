La emotiva carta de Anna Ferrer a su madre de hace 11 años que hoy cobra más sentido que nunca

15/03/2019 Paz Padilla está muy unida a su hija, Anna Ferrer EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 27 (CHANCE)



Paz Padilla vivió ayer uno de los días más especiales de todo el año, pero también uno de los más complicados por ser el primero que pasa sin su marido, Antonio Vidal. La humorista de televisión colgó en su cuenta de Instagram varias historias de cómo recibía en su casa ramos de flores de seres queridos y de sus jefes de Telecinco completamente emocionada, pero lo mejor vino después.



La presentadora de televisión consiguió reunir en su casa a su hija, su yerno, su hermana y algún amigo más de la familia. Todos disfrutaron de una comida de lo más agradable posible y pasaron un día lleno de risas y amor, así mismo lo ha pregonado la propia Paz en su cuenta de Instagram:



Su hija Anna también colgó anoche en su perfil de Instagram unas fotografías que se hizo con su madre soplándolo las velas y una carta que le escribió a la humorista hace 11 años. Esa carta, cobra más sentido que nunca a día de hoy, así al menos lo ha explicado Paz Padilla en un comentario en al publicación: "Con los años leyendo esa carta, me dio cuenta que te pareces más a mi, que valoras las mismas cosas y que tienes la misma filosofía de vida que yo. Eres muy generosa y no me preocupas nada porque se que tendrás madure y temple para solventar cualquier adversidad de la vida. Te AMO con locura mi vida. Graciassss por ser tan grande".