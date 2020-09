Israel.- Miles de personas protestan en las calles de Israel contra Netanyahu

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



Miles de personas han protestado este sábado en las calles de Israel contra el primer ministro, Benjamin Netanyahu, en una jornada que han acabado con cinco personas detenidas y choques entre Policía y manifestantes.



Las protestas que han congregado a un mayor número de personas se han producido en las ciudades de Jerusalén, Tel Aviv y Cesarea. En la manifestación de Jerusalén, se ha producido el arresto de las cinco personas y ha sido una de las más violentas de las últimas semanas.



Los manifestantes se han congregado en varios puntos a pesar de las últimas medidas de restricción para luchar contra el coronavirus, aunque se han respetado las normas, según informaciones del diario 'Times of Israel'.



El Ejecutivo israelí no aprobó finalmente la limitación de las manifestaciones y los rezos en las sinagogas debido a las diferencias en el seno del Ejecutivo y a la espera de que reciban la aprobación de la Knesset, el Parlamento israelí.



El ministro de Salud, Yuli Edelstein, ha mostrado su disconformidad con el avance de estas protestas y ha alertado de la transmisión del virus entre los participantes.



"No sigan el ejemplo de los manifestantes esta noche. Aprovecharon la lentitud de la Knesset para poner en peligro su salud y la de los que les rodean", ha afirmado, a lo que ha añadido que el martes terminarán la norma y las protestas "estarán limitadas".



Netanyahu se convirtió a finales de mayo en el primer jefe del Ejecutivo en ser sometido a un juicio por corrupción mientras ocupa el cargo, tras ser imputado en noviembre de 2019 por el fiscal general del país, Avichai Mandelblit, tras varios meses de investigaciones.



Israel ha sufrido además un drástico repunte de los casos de coronavirus en las últimas semanas que ha provocado que se sobrepasen las cifras registradas durante la primera oleada, lo que ha supuesto un duro golpe para el turismo y la economía del país.



Según los últimos datos del Ministerio de Salud israelí, el país ha confirmado hasta este sábado 227.100 casos de coronavirus y sobrepasa las 1.440 muertes.