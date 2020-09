Illa: en Madrid hay que actuar con determinación, tiene una situación especial

El ministro de Sanidad, Salvador Illa. EFE/ Enric Fontcuberta

Madrid, 27 sep (EFE).- El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha hecho hincapié en que en la Comunidad de Madrid "hay que actuar con determinación" porque, aunque el Gobierno está actuando en todas las autonomías con el mismo criterio, esta región tiene unas características y unas situaciones especiales.

Illa se ha pronunciado así en La Sexta, donde se ha referido a la polémica suscitada a raíz del anuncio hecho el viernes por la Comunidad de Madrid de ampliar las restricciones a la movilidad a ocho zonas sanitarias más, una medida que el ministro cree que tiene que revisar para extenderlas de acuerdo con las recomendaciones de "los expertos", porque, según dijo, hay "un serio riesgo" sanitario.

El titular de Sanidad cree que la Comunidad tiene que tomar medidas "más drásticas" y por eso ha emplazado de nuevo a sus dirigentes a adoptarlas, y ha mostrado su confianza en que pueda hacerlo en las próximas "horas o días".

Pero si no lo hacen, ha advertido de que actuarán "en consecuencia", pero no ha especificado de qué forma, porque en principio el escenario que vislumbra el Gobierno es el de un "espacio de cooperación" con todas las comunidades autónomas y de cogobernanza.

Según Illa, el Gobierno no está "para tutelar ni para imponer", pero ha subrayado de nuevo en Madrid el virus "no está controlado y el Ejecutivo está para ayudar, pero para eso también hay que dejarse ayudar".

Sobre si ha mantenido conversaciones con dirigentes de la Comunidad de Madrid, tal y como ha señalado el vicepresidente autonómico, Ignacio Aguado, ha precisado que éste le ha preguntado sobre las reuniones previstas para esta semana y le ha dicho que seguirán y le ha emplazado a que adopten las recomendaciones de los expertos porque "no son gratuitas".

Illa ha apostado por "la unidad y la coordinación máxima", pero siempre teniendo en cuenta que Madrid tiene unas condiciones y características especiales, como la tienen otras, como Murcia, que -ha dicho- han tomado las medidas necesarias.

Madrid -ha argumentado- tiene un núcleo de comunicación importante, una zona con una densidad muy alta de población que tiene efectos sobre comunidades vecinas, y una incidencia acumulada también muy elevada, como el de hospitalización y de ocupación de las UCI, además de un porcentaje de positivos de las PCR que se realizan superior al 20 %.

El ministro cree que no se equivocó al comparecer de forma simultánea con la presidente regional y ha asegurado que a él no le gustan las confrontaciones, ni las polémicas, porque se siente mucho más cómodo en un tono de cooperación.

"Pero hay que ser claro -ha matizado-, en Madrid hay que actuar con determinación, hay que tomar el control de la pandemia y las recomendaciones se basan en la experiencia acumulada".