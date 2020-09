Goffin cae de entrada ante Sinner, primera gran sorpresa de Roland Garros

David Goffin durante su partido. /ArchivoEFE/EPA/IAN LANGSDON

París, 27 sep (EFE).- El belga David Goffin, undécimo cabeza de serie, cayó en partido inaugural del techo de la pista central de Roland Garros contra el joven italiano Jannik Sinner, creando así la primera gran sorpresa del torneo.

El transalpino de 19 años, el más joven del cuadro, apenas tuvo oposición en el jugador belga, que acabó inclinándose en tres sets, 7-5, 6-0, 6-3, tras cometer hasta 43 errores no provocados.

Sinner, que a su corta edad disputa en París su tercer Grand Slam, tras haber jugado los cuadros finales de Australia y Estados Unidos, se medirá por un puesto en tercera ronda contra el vencedor del duelo entre el francés Benjamin Bonzi y el finés Emil Ruusuvori.

El partido se jugó en condiciones otoñales, como las que las previsiones meteorológicas auguran para los próximos días, lo que obligó a los organizadores a cerrar el techo de la central por primera vez en su historia.

Así, Roland Garros, desplazado a septiembre a causa de la pandemia de coronavirus que imposibilitó su organización entre mayo y junio como cada año, se sumó a los otros Grand Slam, que tienen pistas cubiertas.

El primero en hacerlo fue Australia, que cerró la Rod Laver hace 32 años y que ahora cuenta con tres pistas cubiertas. Wimbledon cerró la central hace 11 años y el Abierto de Estados Unidos la Arthur Ashe hace cuatro.

Todo indica que el techo retráctil de la central, de 3.500 toneladas y capaz de cubrir la pista en solo 15 minutos, va a ser muy utilizado en los próximos días.

En la segunda pista del complejo, la Suzanne Lenglen, que no cuenta con techo, el partido inaugural entre la bielorrusa Victoria Azarenka, décima cabeza de serie, y la montenegrina Danka Kovinic fue interrumpido a instancias de la primera, antes de que tras la reanudación se saldara con una victoria de la favorita por 6-1, 6-2.

"Es ridículo jugar así", dijo la finalista del pasado Abierto de Estados Unidos cuando ambas tenistas aguardaban bajo el frío, a unos 9 grados, que el árbitro decidiera si suspender o no el duelo, que finalmente quedó pospuesto durante más de media hora cuando solo se habían disputado tres juegos.

Contra pronóstico cayó la estadounidense Shelby Rogers, cuartofinalista en Nueva York, contra la debutante rusa Kamilla Rakhimova procedente de la fase previa, por 6-2, 6-3.

Contundente fue el triunfo de la griega Maria Sakkari, vigésima favorita, frente a la australiana Ajla Tomljanovic por 6-0 y 7-5, y de la rusa Ekaterina Alexandrova, cabeza de serie 27, contra la australiana Maddison Inglis por 6-3 y 6-3.