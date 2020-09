Fútbol/Premier.- (Crónica) El Leicester le endosa una 'manita' al Manchester City

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El Leicester ha protagonizado la gran sorpresa de la jornada en la Premier League al endosarle una 'manita' a domicilio al Manchester City (2-5) con un triplete de Jamie Vardy, mientras que el Tottenham no ha pasado del empate ante el Newcastle (1-1) en partidos correspondientes a la tercera jornada.



Los 'Zorros' reafirmaron su liderato en la liga inglesa con una exhibición en el Etihad Stadium, donde la defensa del City hizo aguas y acabó cometiendo un total de tres penaltis que los jugadores visitantes no desaprovecharon.



Y eso que el equipo local empezó bien con un golazo de Ryad Mahrez nada más comenzar el encuentro, pero Vardy empató antes del descanso con el primer penalti de la tarde. Tras el descanso, el internacional inglés anotó otros dos tantos en apenas cuatro minutos y James Maddison puso el 1-4 con un sensacional disparo.



Posteriormente el central 'citizen' Nathan Ake acortó distancias en un córner, pero Benjamin Mendy cometió una nueva pena máxima en una tarde para olvidar. Con Vardy ya en el banquillo, Youri Tielemans redondeó la histórica goleada del Leicester ante el gesto abatido de Pep Guardiola.



En Londres, el Tottenham dejó escapar dos puntos en el último suspiro. Lucas Moura adelantó a los 'Spurs' en la primera parte rematando a placer una buena jugada de Harry Kane y en Newcastle empató en el minuto 97. Tras una mano en el área local y previa consulta con el VAR, Callum Wilson no perdonó desde el punto de penalti.



Además, el día también dejó la segunda victoria consecutiva del Leeds United, que batió al Sheffield United (0-1) con un gol de Patrick Bamford en el 88, y otra goleada, en este caso del West Ham sobre el Wolverhampton (4-0). La jornada se cerrará este lunes con dos duelos, uno de ellos el muy interesante Liverpool-Arsenal.



--RESULTADOS DE LA JORNADA 3.



Brighton - Manchester United 2-3.



Crystal Palace - Everton 1-2.



West Bromwich Albion - Chelsea 3-3.



Burnley - Southampton 0-1.



Sheffield United - Leeds United 0-1.



Tottenham - Newcastle 1-1.



Manchester City - Leicester 2-5.



West Ham - Wolverhampton 4-0.



-Lunes.



Fulham - Aston Villa.



Liverpool - Arsenal.