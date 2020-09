Fútbol.-Suárez culmina el festival de Joao Félix con el Atlético

27/09/2020 Luis Súarez con el Atlético de Madrid ESPAÑA EUROPA DEPORTES MADRID LALIGA



El uruguayo debutó con un doblete ante el Granada en un partido que revolucionó el portugués



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El delantero uruguayo Luis Súarez ha protagonizado un espectacular debut con el Atlético de Madrid al firmar un doblete y una asistencia en la goleada frente al Granada (6-1) del estreno de los rojiblancos en LaLiga Santander, un duelo en el que el portugués Joao Félix brilló para liderar a un equipo que aspira a todo.



En plena transición de delanteros en el conjunto rojiblanco, con la salida de Morata y la llegada del uruguayo, el que no falló fue el hispano-brasileño Diego Costa, que en su primera ocasión, a los nueve minutos, mandó el balón al fondo de las mallas. Ni el penalti fallado por Saúl Ñíguez trastocó los planes colchoneros, que salieron adelante después de que Correa acabase con cualquier atisbo de duda a la salida de vestuarios.



Todavía hubo tiempo para ver en acción a Luis Súarez, que tuvo más de 20 minutos por delante y que se estrenó con un doblete y una asistencia, aunque Joao Félix le arrebató los focos con una actuación excelsa y que deja entrever, al fin, el despegue del portugués.



Las cosas se le pusieron pronto de cara a los de Simeone cuando en el minuto 9 Ángel Correa puso un centro perfecto al segundo palo que Costa remató de cabeza poniendo el esférico lejos del alcance de Rui Silva para inaugurar el marcador. La presión arriba de los del 'Cholo' comenzó a bajar y el choque fue bajando en intensidad.



Aun así, los locales tuvieron la oportunidad de incrementar su renta después de que Duarte derribase a Joao Félix, ya desatado, en el área. Sin embargo, el guardameta nazarí adivinó el lanzamiento de Saúl Ñíguez desde los once metros para mantener en la lucha a los suyos.



Poco a poco, los de Diego Martínez se fueron deshaciendo de la presión inicial y empezaron a inquietar a Oblak, que en el minuto 38 tuvo que emplearse a fondo para desbaratar un remate de Víctor Díaz. Yangel Herrera también probó al esloveno, que no tuvo problemas poco después para atrapar su disparo desde la frontal.



SUÁREZ Y LLORENTE METEN UNA MARCHA MÁS



Apenas había transcurrido un minuto tras la reanudación del duelo en el Metropolitano y Joao Félix volvió a revolucionar el choque; en el 47, el portugués puso un centro milimétrico para Correa, que solo tuvo que cruzarla para superar al portero rival y poner el 2-0. Solo unos minutos más tarde, era él mismo el que incrementaba la cuenta después de recortar a Vallejo en el área y rematar pegado al poste izquierdo (min.65).



Súarez ya calentaba por la banda, y junto a Marcos Llorente entró para meterle una marcha más al partido. En el primer balón que tocó, el uruguayo sirvió a la perfección para el madrileño, que batió a placer a Rui Silva (min.72). Ya en el 85, los papeles se intercambiaron y fue Llorente el que asistió al exjugador del FC Barcelona, que se estrenó como goleador colchonero con un cabezazo al palo largo.



Jorge Molina recortó distancias, pero Suárez no había dicho su última palabra. En el descuento, armó un chut que se estrelló en el poste, pero atrapó el rechace para culminar su doblete (min.93). Debut soñado en un Atlético que aspira a todo.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 6 - GRANADA CF, 1 (1-0, al descanso).



--ALINEACIONES:



ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Lodi; Correa, Koke, Saúl, Carrasco (Thomas, min.71); Diego Costa (Suárez, min.70) y Joao Félix (Llorente, min.71).



GRANADA CF: Rui Silva; Foulquier, Domingos Duarte (Germán, min.84), Vallejo, Víctor Díaz; Luis Milla (Eteki, min.71), Azeez; Puertas (Machis, min.60), Yangel Herrera (Vico, min.71), Kenedy (Soro, min.60); y Jorge Molina.



--GOLES:



1-0, min.9: Diego Costa.



2-0, min.47: Correa.



3-0, min.65: Joao Félix.



4-0, min.72: Llorente.



5-0, min.85: Suárez.



5-1, min.87: Jorge Molina.



6-1, min.93: Suárez.



--ÁRBITRO: Estrada Fernández (C.Catalán). Amonestó a Joao Félix (min.27), a Saúl (min.59) y a Thomas (min.74) por parte del Atlético y a Domingos Duarte (min.15) por parte del Granada.



--ESTADIO: Wanda Metropolitano.