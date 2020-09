Feministas colombianas se plantan ante la Corte Constitucional para pedir despenalizar el aborto

Una manifestante grita consignas en una calle de Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

Bogotá, 27 sep (EFE).- Colectivos feministas se plantaron este domingo frente al Palacio de Justicia de Bogotá, donde está ubicada la Corte Constitucional, para pedir que el aborto sea despenalizado en Colombia y para tapar un grafiti que pintaron en la calle grupos antiabortistas.

La manifestación, en la que participaron unas 50 mujeres, ocurre once días después de que 91 organizaciones sociales y 134 activistas interpusieran una demanda ante la Corte Constitucional para que elimine el delito de aborto del Código Penal por "vulnerar los derechos fundamentales de las mujeres y del personal de salud".

"Nos estamos manifestando por el derecho a decidir, porque nosotras tenemos la capacidad de decidir sobre nuestros cuerpos, nuestros ovarios, sobre si queremos o no tener una hija o hijo", contó a Efe Andrea, una de las mujeres que participó en la protesta.

Las tres causales para las que está permitido el aborto en Colombia son que el embarazo ponga en riesgo la vida o la salud de la mujer; cuando la gravidez es producto de violación o incesto, y en caso de malformaciones fetales graves incompatibles con la vida extrauterina.

Dichas causales fueron aprobadas en 2006 por la Corte Constitucional y ratificadas por el mismo tribunal en 2018.

GRAFITI TAPADO

Durante la manifestación, los colectivos feministas cubrieron un grafiti que había sido puesto esta semana por movimientos antiabortistas y decía "Colombia es provida".

Esa imagen fue reemplazada por una nueva pintada que tenía como mensaje principal "Será ley", en referencia a la demanda que deberá estudiar el alto tribunal, así como por otras frases como "Aborto libre", "Somos el grito de las que ya no están" y "Patriarcado y capital, alianza criminal".

"Estamos diciendo 'aquí estamos', 'estamos juntas', estamos para apoyarnos y para gritar que nosotras somos dueñas y somos capaces de decidir sobre nuestros cuerpos", expresó Andrea.

DEMANDA PARA DESPENALIZAR EL ABORTO

El Movimiento Causa Justa, que agrupa a las organizaciones sociales y a las activistas que demandaron, le está pidiendo a la Corte que se declare inconstitucional el Artículo 122 del Código Penal mediante el cual se establece el aborto como delito.

Considera que esta disposición es injusta con las mujeres porque les vulnera derechos fundamentales como la salud, la igualdad y la libertad.

Para la ONG Women's Link, las causales que fueron aprobadas en 2006 supusieron un "hito en América Latina y el Caribe", pero eso no ha evitado que sigan "persistiendo barreras estructurales que obstaculizan en la práctica el acceso el servicio de interrupción voluntaria del embarazo (IVE)".

"La penalización es la barrera principal de la cual se desprenden las demás. Las mujeres en Colombia siguen enfrentándose al riesgo de que se les inicie un proceso penal, de ir a la cárcel o de ser sometidas a la discriminación y al estigma cuando buscan acceder al servicio de forma segura, debido, en gran medida, a que el aborto sigue existiendo como delito en el Código Penal", agregó la ONG.

En esa línea, Andrea dijo que promueven la despenalización para que "todas las chicas en cualquier lugar" puedan abortar y para abrir una vía para que "las personas con la capacidad de gestar que están en las marginalidades de Colombia también puedan abortar y tengan el acceso a la información".

"No hay un acceso a la información. Te cuentan que hay tres causales, pero no te cuentan que la causal de salud también implica tu salud mental. Queremos llegar también a estas chicas que están en unos contextos violentos, en familias que muchas veces son súper violentas, y que las obligan a parir, lo cual es sumamente violento porque nadie está obligada a ser madre", agregó la mujer.