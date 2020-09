Fabiola tranquiliza a sus seguidores subiendo una fotografía con Kike

MADRID, 27 (CHANCE)



Hace unos días conocíamos la mala noticia de que Kike, el hijo mayor de Bertín Osborne y Fabiola padecía el coronavirus. Desde entonces, la mujer del presentador no ha dejado de informar por redes sociales sobre el estado de salud de su hijo y lo cierto es que a pesar del susto que se llevaron en el momento en el que les informaron de que era positivo, todo está bien. Y es que cabe recordar que el joven es asintomático y no posee, de momento, ningún síntoma.



Fabiola Osborne ha colgado este domingo una publicación en su perfil de Instagram y nos ha dejado a todos muy tranquilos. Y es que la mujer de Bertín Osborne ha compartido una fotografía con su hijo en la que posan de lo más favorecedores. Lo más importante de todo es el mensaje que ha dejado en la biografía: "Él cada vez más (fuerte) como si nada... y yo cada vez más ????????.... Pero sonríe y me siento".



Y es que no hay mejor noticia que saber que el hijo de Bertín y Fabiola está estable y sigue luchando con fuerza como siempre ha hecho. Esta fotografía refleja el buen ánimo que sienten al ver que su hijo sigue adelante a pesar del contra tiempo que ha tenido en estos últimos días.