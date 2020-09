Europa.- Los primeros 50 menores no acompañados de Moria llegarán el miércoles a Alemania

BERLÍN, 27 (DPA/EP)



El próximo miércoles llegarán a Alemania 50 refugiados menores de edad no acompañados provenientes del campamento de migrantes de Moria, en la isla griega de Lesbos, devastado tras varios incendios, según ha anunciado este domingo el Ministerio del Interior alemán. Alemania se ha comprometido a acoger a 150 menores no acompañados.



Además, se espera que lleguen "unos 20 niños que necesitan tratamiento médico, junto a sus familias". De acuerdo con la información, se trata en total de más de 140 personas.



El campamento de la isla de Lesbos se quemó casi por completo hace dos semanas y media, una acción de la que el Gobierno griego responsabiliza a los propios migrantes y refugiados que estarían así intentando forzar su traslado al continente europeo.



Posteriormente, unos 400 menores no acompañados fueron conducidos al continente griego, pero los aproximadamente 12.000 extranjeros que acogía Moria han quedado sin techo y están siendo reubicados en un campamento provisional en la misma isla de Lesbos.