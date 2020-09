"Están intentando pararme": Hamilton muestra molestia tras sanción en GP Rusia

El piloto británico de Fórmula Uno Lewis Hamilton se seca el sudor en el podio tras terminar tercero en el Gran Premio de Rusia en el circuito de Sochi. 27 septiembre 2020. Pool vía Reuters/Kirill Kudryavtsev

Por Alan Baldwin

27 sep (Reuters) - Lewis Hamilton acusó a los jueces de la Fórmula Uno de intentar impedir que gane, tras ser sancionado con dos penalizaciones de tiempo en el Gran Premio de Rusia disputado el domingo.

El castigo, por infracciones cometidas antes del comienzo de la carrera, costó el liderato en la prueba al hexacampeón mundial, así como la posibilidad de luchar por igualar el récord de 91 victorias de la especialidad. El piloto de Mercedes acabó tercero tras partir desde la "pole position".

"Tengo que volver y ver qué reglas son y qué hice mal exactamente", dijo el británico a la cadena de televisión Sky Sports después de ser penalizado por ensayar la partida fuera de la zona designada cuando iba hacia la parrilla de salida.

"Estoy seguro de que nadie ha tenido antes dos penalizaciones de cinco segundos por algo tan ridículo", dijo. "No puse a nadie en peligro. Lo he hecho en un millón de pistas a lo largo de los años y nunca me lo habían puesto en duda. Así que es lo que es".

Los jueces también sancionaron con dos puntos de penalización en su licencia a Hamilton, dejándole a solo dos de recibir una suspensión de una carrera.

Al ser preguntado sobre si le parecía excesivo, respondió: "Por supuesto, pero era de esperar. Están intentando pararme, ¿verdad?".

"Pero está bien. Solo necesito bajar la cabeza y estar centrado y veremos qué sucede", agregó.

(Reporte de Alan Baldwin en Londres; editado en español por Carlos Serrano)