El presidente egipcio agradece la respuesta del pueblo tras las llamadas a las protestas

El presidente de Egipto Abdel al-Sisi. EFE/Archivo

Cairo, 27 sep (EFE).- El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, agradeció hoy domingo al pueblo egipcio su respuesta después de que proliferaran en redes sociales las llamadas a protestar contra su Gobierno, lo que provocó algunas manifestaciones limitadas esta semana.

"Siempre confío en la conciencia de los egipcios, pero hoy quiero agradecerles", dijo Al Sisi durante la inauguración de un planta industrial al norte de El Cairo.

En las últimas semanas han aumentado los llamamientos a manifestarse contra el Gobierno, especialmente por parte del empresario Mohamed Ali, en el primer aniversario el día 20 de septiembre de pequeñas pero insólitas protestas en diferentes partes de Egipto.

Al Sisi dijo hoy que quienes lanzaron la campaña de incitación en las últimas semanas tratan de aprovecharse de las difíciles circunstancias que acompañan el proceso de transformación del país, que realiza grandes inversiones en infraestructuras y ha sufrido duros recortes de subsidios.

"El pueblo egipcio y el Estado son un solo ente y nadie puede abrir una brecha entre ellos", dijo.

A principios de mes Al Sisi rechazó las llamadas a las protestas convocadas por Ali, quien reside en España y está condenado en Egipto, y que hace más de un año comenzó una cadena de acusaciones denunciando corrupción en negocios vinculados con el Ejército, que supuestamente había conocido por haber estado involucrado en ellos como empresario.

Vídeos no verificados distribuidos en las redes sociales y en algunas cadenas de televisión que emiten desde otros países mostraron en los últimos días pequeñas protestas en algunos lugares de Egipto, en zonas rurales y en los suburbios de la capital.

Los medios estatales han acusado a los Hermanos Musulmanes, formación política cuyo Gobierno derrocó Al Sisi en un golpe de Estado en 2013 y que hoy es considerada una organización terrorista, de estar detrás de esas convocatorias.

El director de la Red Árabe para la Información de Derechos Humanos, Gamal Eid, dijo hoy a Efe que esta ong ofrece asistencia legal a 38 personas que han sido arrestadas y que comparecieron ante la Fiscalía de Seguridad del Estado el pasado jueves por su participación en las protestas acusadas de distintos cargos.

Según Eid, su organización ha recibido unas 300 denuncias de familiares de detenidos, pero no pudo ofrecer una estimación global de los arrestados esta semana.

Las protestas del 20 de septiembre del año pasado llevaron a una oleada de arrestos que acabó con mas de 4.000 personas detenidas, incluidos abogados y activistas de derechos humanos, según ongs locales.

Organizaciones internacionales han acusado al Gobierno egipcio de no tolerar la discrepancia política y Human Rights Watch asegura que hasta 60.000 personas han sido detenidas por motivos políticos en Egipto desde que Al Sisi llegó al poder.