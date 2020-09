El Mineiro retiene el liderato y Sao Paulo empata antes de viajar a Argentina

En la imagen, un registro de otra celebración de los jugadores de Atlético Mineiro. EFE/Yuri Edmundo/Archivo

Sao Paulo, 26 sep (EFE).- El Atlético Mineiro venció este sábado al Gremio por 3-1 y retuvo el liderato del Campeonato Brasileño, mientras que Sao Paulo empató a 1-1 con el Internacional antes de viajar a Argentina para medirse con el River Plate por la Copa Libertadores.

El equipo que dirige el argentino Jorge Sampaoli selló su tercer triunfo consecutivo gracias a la exhibición de Keno, que marcó los tres goles del conjunto de Belo Horizonte, en este partido de la duodécima jornada de Liga.

El extremo brasileño de 31 años está en un momento de dulce, pues ha anotado dos 'hat-trick' en las dos últimas fechas que le han llevado hasta los primeros lugares en la lista de los máximos goleadores.

Isaque descontó para el tricolor de Porto Alegre, que continúa sin despegar esta temporada y merodea los puestos de descenso.

Con esta victoria, Atlético Mineiro se mantendrá una semana al frente del torneo de la regularidad con 24 puntos, tres más que Internacional y cinco por encima del Sao Paulo, que este sábado se enfrentaron entre sí y no pasaron del empate.

Los colorados se adelantaron en su casa por medio de Thiago Galhardo, que lleva ya nueve dianas y es actualmente el máximo goleador del Campeonato Brasileño, pero el conjunto paulista empató en la secuencia por medio de Luciano.

Dani Alves fue titular y jugó todos los minutos en el partido que marcó su vuelta a los terrenos de juego tras recuperarse de una fractura en el antebrazo.

En la segunda mitad, el Inter se quedó con diez por la expulsión del central Zé Gabriel, pero consiguió aguantar el empate hasta el pitido final.

Sao Paulo encadena cinco partidos seguidos sin ganar y viajará presionado a Argentina, donde la próxima semana se enfrentará a River Plate con la obligación de ganar si no quiere quedarse virtualmente eliminado del Grupo D de la Libertadores.

En el otro partido de este sábado, el Athlético Paranaense derrotó por 1-0 al Bahía gracias al tanto del centrocampista Christian y a la parada salvadora de su portero, Santos, que detuvo un penalti pitado por el VAR y que erró el atacante Clayson.

LÍO JUDICIAL AMENAZA EL PALMEIRAS-FLAMENGO

El partido más destacado del domingo es el Palmeiras-Flamengo, aunque su celebración está en el aire después de que el Tribunal Regional del Trabajo de Río de Janeiro suspendiera el encuentro ante el brote de casos de coronavirus desatado en la plantilla rubro-negra.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), que rechazó aplazar el encuentro días atrás, al igual que la Justicia Deportiva, ha recurrido el fallo y espera obtener una decisión favorable.

Desde el pasado día 17, el Flamengo ha registrado una veintena de positivos por COVID-19, entre jugadores, técnicos y miembros de la directiva.

El Palmeiras también es partidario de jugar el encuentro y este sábado su presidente, Mauricio Galiotte, insinuó que, en caso contrario, el protocolo sanitario de la CBF no se estaría cumpliendo y sería "preciso paralizar la competición".

De cualquier forma, la plantilla del Flamengo ya está concentrada en Sao Paulo por si finalmente se libera el partido.