Con 19 bajas por el covid-19, el Flamengo arranca un empate 1-1 contra Palmeiras

El Flamengo arrancó un sorprendente empate 1-1 este domingo de visitante ante Palmeiras, en partido de la duodécima jornada del Brasileirao en el no pudo contar con 19 jugadores contagiados de covid-19.

En uno de los duelos más esperados del Brasileirao, al enfrentar los dos últimos campeones y los dos equipos con mayor presupuesto, el Flamengo se sobrepuso a las bajas por al virus y logró un empate ante un Palmeiras que decepcionó.

Con un total de 23 bajas (19 por el covid-19 y cuatro por lesión), el Flamengo presentó un once muy joven repleto de jugadores de su equipo Sub-20, ante el experimentado Palmeiras. En el banquillo, el asistente Jordi Gris ocupó el lugar del técnico Domènec Torrent, también infectado por el coronavirus.

El partido apenas fue confirmado diez minutos antes del horario previsto, después que el Tribunal Superior del Trabajo (TST) aceptara un recurso para invalidar una decisión este sábado del Tribunal Regional del Trabajo de Río de Janeiro (TRT-RJ), que había decretado la suspensión del partido debido al brote del coronavirus que afecta el Flamengo.

Durante la semana, el Flamengo había logrado sin éxito la suspensión del partido, mientras que el Palmeiras, junto con la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), habían defendido que se disputara a pesar de las circunstancias.

Con apenas cuatro jugadores habituales en el once inicial (los centrocampistas Thiago Maia, Gerson y el uruguayo Giorgian De Arrascaeta, además del delantero Pedro), el Flamengo no se dejó intimidar y dejó claro desde el primer minuto que no renunciaba a la victoria.

El Palmeiras se adelantó con un disparo lejano del joven Patrick de Paula en el minuto 54, que rebotó en un defensor flamenguista.

No obstante, los vigentes campeones de la Copa Libertadores no se dejaron intimidar y empataron un minuto más tarde, cuando Pedro remató dentro del área pequeña un centro desde la derecha de De Arrascaeta.

Ambos equipos dispusieron de varias oportunidades para lograr la victoria, principalmente el Palmeiras, aunque se estrelló en la gran actuación del joven guardameta Hugo Souza, en su debut con el primer equipo del Flamengo.

El empate aleja a ambos equipos del líder, el Atlético Mineiro, que este sábado se impuso por 3-1 al Gremio.

El Palmeiras es cuarto con 19 puntos, a cinco del Mineiro, mientras que el Flamengo es sexto con 18 unidades.

Pese al brote, que además de los 19 jugadores dejó otros 18 empleados del club infectados, entre ellos el presidente Rodolfo Landim, el Flamengo vuelve a jugar este próximo miércoles, en casa, en partido de la Copa Libertadores contra el Independiente del Valle ecuatoriano.

