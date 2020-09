"¡Alto! frontera" recorrerá los límites de seis países en busca de historias

Narrada por el actor Julio Bracho,"¡Alto! Frontera!" se transmitirá los domingos a partir de este 27 de septiembre a las 21.00 hora local de México (02.00 GMT del lunes) por A&E y los capítulos serán transmitidos una semana después por su canal de YouTube. EFE/Alonso Cupul/Archivo

México, 27 sep (EFE).- Historias trágicas, de justicia y de grandes descuidos serán mostradas en la primera temporada de "¡Alto! frontera", una serie de telerrealidad que documenta las historias más impactantes de 15 límites geográficos ubicados en seis países de Latinoamérica.

Según explicó a Efe la directora de producción original de A&E, Juana María Torres, la serie documental surgió luego del éxito que han experimentado otros programas de la cadena enfocados en las fronteras, ya sean terrestres o aéreas.

"¡Alto! Frontera" engloba los conceptos de estas producciones al mostrar ambos puntos de encuentro entre países, mezclando los aeropuertos con los puentes fronterizos de diversas naciones.

También se verán técnicas ingeniosas utilizadas para traficar drogas, falsificar identidades o hacer contrabando de mercancías.

"Al estar en una frontera tienes la posibilidad de ver el reflejo de la realidad de esos países", contó la directora, quien también comentó que quedó sorprendida al revisar los casos de los límites territoriales de Colombia.

"Si estás en Colombia, frontera con Venezuela, ves esa realidad tan fuerte que está pasando con los venezolanos que tratan de cruzar hacia Colombia para vender lo que pueden y tener un ingreso", dice Torres.

Es por eso que el programa estará lleno de historias sorprendentes, pero también sucesos tristes y conmovedores, pues muchas veces al ser detenidas las personas o confiscadas ciertas mercancías, las emociones se ponen a flor de piel.

Una de esas historias sensibles es el caso de una mujer a quien le confiscan una gran cantidad de carne que intentaba comerciar en Colombia.

Pese a lo emocional de los relatos, la directora está convencida de que en la mayoría de los casos hay un contexto complejo que justifica las acciones de las autoridades.

"Cuando yo lo vi casi se me rompe el corazón, ver a la señora cargando al bebé, pero resulta que el contrabando de carne es una cuestión muy complicada porque muchas veces se hace en mataderos clandestinos y no tiene un control sanitario y después llega con salmonela y tiene un impacto fuerte", apuntó.

RETOS Y COVID-19

La serie de 15 capítulos seguirá las historias de Brasil, Chile, Colombia, Venezuela, México, Bolivia y Perú, según afirmó Torres.

Además de las complicaciones que pueden surgir a la hora de pedir los permisos, uno de los retos más grandes a los que se enfrentaron durante las grabaciones fue a la llegada de la COVID-19.

"Estos permisos tomaron meses porque el que te permitan estar ahí 20 o 30 días de 10 a 15 horas diarias no es cosa fácil, tienes que ser muy respetuoso de los protocolos", explicó.

Y a pesar de tener los permisos casi listos, en México estos no fueron suficientes, pues debido a la llegada de la pandemia los planes tuvieron que cambiar drásticamente para el contenido que se vería del país.

"No pudimos grabar en la frontera porque se nos atravesó el coronavirus y lo que hicimos fue grabar en Tijuana, que es una zona fronteriza, y Chiapas, y fue impactante retratar la vida de estas comunidades, por ejemplo que no te dejan pasar porque tienen miedo de contagio", mencionó.

La directora de contenido original aprovechó también para adelantar que su cadena está preparando el lanzamiento de una serie que seguirá las cámaras del C5 (sistema de videovigilancia) de varios lugares de México que se llamará "Cam alert, captura exitosa", pero todavía son pocos los detalles que puede dar.

Narrada por el actor Julio Bracho,"¡Alto! Frontera!" se transmitirá los domingos a partir de este 27 de septiembre a las 21.00 hora local de México (02.00 GMT del lunes) por A&E y los capítulos serán transmitidos una semana después por su canal de YouTube.