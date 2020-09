Alessandro Lequio recuerda a Aless Lequio con un emotivo mensaje

31/07/2020 ALESSANDRO LEQUIO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 27 (CHANCE)



Desde aquel fatídico 13 de mayo en el que Aless Lequio se despedía de la vida tras haber estado luchando contra un cáncer más de dos años, sus padres no dejan de recordarle cada día. Muy a menudo, Ana Obregón y Alessandro Lequio cuelgan mensajes en sus redes sociales con los que se desahogan y muestran el cariño tan inmenso que siguen sintiendo por el joven y sobre todo, todo el dolor que sienten al ver que no está.



En esta ocasión ha sido el colaborador de Ana Rosa quien ha decidido colgar una fotografía de su hijo siendo pequeño con un mensaje muy claro: "Never stop thinking about YOU". Y es que si hay algo que tenemos más claro que nada es que tanto él como Ana Obregón no dejan de pensar en Aless Lequio.



Hace unas semanas se cumplían 4 meses desde que el joven empresario ya no está en este mundo y el dolor, es inmenso. Ana Obregón confesaba hace poco haber pasado el peor verano de su vida, cerrando la puerta ya estos meses en los que no ha podido levantar la cabeza tras la pérdida de su hijo.



Alessandro Lequio se incorporó a su programa de televisión al poco tiempo de enterrar a su hijo, lo que significó para él una oleada de aire fresco y una ayuda, ya que con esto entraba en rutina y podía tener la cabeza ocupada durante su tiempo colaborando.