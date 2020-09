Afganistán.- Los talibán aseguran que han reducido su actividad desde el acuerdo suscrito en febrero con EEUU

02/04/2019 Un convoy liderado por un blindado del Ejército afgano POLITICA ASIA INTERNACIONAL AFGANISTÁN MINISTERIO DE DEFENSA DE AFGANISTÁN



KABUL, 27 (DPA/EP)



El negociador talibán Abdul Salam Hanafi ha asegurado este domingo que el grupo ha reducido significativamente sus operaciones armadas desde que en febrero firmaron un acuerdo con Estados Unidos para la retirada de las fuerzas extranjeras a cambio de que los talibán rompieran relaciones con Al Qaeda.



En concreto, el mediador talibán ha destacado que este año no ha habido ofensiva de primavera y que se han evitado ataques contra capitales provinciales y ataques a gran escala en ciudades importantes.



De hecho, ha acusado al Gobierno afgano de aumentar sus ataques y, en consecuencia, los milicianos talibán se han defendido, ha argumentado el enviado talibán en una entrevista publicada en medios afines a los talibán.



El enviado especial de Estados Unidos para Afganistán, Zalmay Khalilzad, denunció la semana pasada un incremento de la violencia y el viernes advirtió incluso de que los talibán no aceptarían un alto el fuego hasta que se lograra un acuerdo político.



Por otra parte, este domingo el primer ministro paquistaní, Imran Jan, ha expresado su preocupación ante una posible "retirada prematura" de las fuerzas extranjeras desplegadas en Afganistán. "Habría que resistir la tentación de fijarse calendarios irreales. Una retirada internacional prematura de Afganistán sería una insensatez", ha indicado en un artículo publicado en 'The Washington Post'.



Mientras, continúa la violencia y las autoridades afganas han informado de la muerte de 35 talibán muertos y 17 heridos en enfrentamientos con las Fuerzas Armadas en las últimas horas.



Seis talibán murieron y cinco resultaron heridos en la provincia de Ghazni (centro) tras un ataque insurgente contra las fuerzas de seguridad en Landajil perpetrado en la tarde del sábado.



En Zabul, "al menos 15 talibán han muerto en un bombardeo de la aviación afgana en Shar i Safa. "En el ataque han sido destruidas armas y vehículos de los talibán", ha apuntado un portavoz de las autoridades provinciales citado por la cadena de televisión afgana Tolo News.



En la provincia de Samangan (norte) al menos 14 talibán han muerto y 12 han resultado heridos en un ataque rebelde contra controles de la Policía en Dara i Sof. "La mayoría de los talibán han muerto en el bombardeo de apoyo aéreo (...). Los talibán han huido tras sufrir importantes pérdidas", ha indicado una fuente.



Por otra parte, tres militares afganos han muerto y otro más ha resultado herido en Dowlat Abad y Sherin Tagab, en la provincia de Faryab, según recoge el portal de noticias Jaama Press.