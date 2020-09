ADVISORY ARMENIA-AZERBAIJAN/PRIME MINISTER

Armenia prime minister gives statement on border clashes

Start: 27 Sep 2020 12:15 GMT

End: 27 Sep 2020 12:19 GMT

YEREVAN: Armenia prime minister Nikol Pashinyan addresses media after border clashes with Azerbaijan over volatile Nagorno-Karabakh region.

Restrictions:

BROADCAST: NONE

DIGITAL: NONE

Source: ARMENIAN GOVERNMENT

Aspect Ratio: 16:9

Location: Armenia

Topic: Conflicts / War / Peace

Audio: NATURAL

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com