Abren los centros de votación para las elecciones departamentales en Uruguay

Vista de las listas de votación de la candidata a la Intendencia de Montevideo, Carolina Cosse el 24 de septiembre de 2020, en Montevideo (Uruguay). EFE/Raúl Martínez

Montevideo, 27 sep (EFE).- Unos 2,7 millones de ciudadanos están llamados a votar en los 7 130 centros de votación que abrieron sus puertas este domingo en Uruguay para elegir a los gobernantes de sus departamentos (provincias) y municipios para el período 2020-2025.

Las mesas para las elecciones estarán abiertas, según la información facilitada por la Corte Electoral, desde las 8.00 horas (11.00 GMT) hasta las 19.30 (22.30 GMT) de este domingo.

Sin duda, las elecciones están marcadas por la emergencia sanitaria que vive Uruguay desde el 13 de marzo, cuando se detectaron los primeros casos de COVID-19 en el país suramericano.

Estos comicios estaban programados para el 10 de mayo, pero, para evitar más contagios en un día de posibles aglomeraciones, se decidió su aplazamiento hasta septiembre.

En esta jornada regirá un protocolo sanitario establecido por la Corte Electoral, en colaboración con el Ministerio de Salud Pública, por el que los votantes deberán acudir con mascarilla - si bien no existe prohibición expresa en caso de no llevarla - y se recomiendan distancia de seguridad y uso de alcohol en gel.

Además, se dictaron varias normas a la hora de emitir el sufragio: enseñar la credencial de identidad y no entregarla, no cerrar el sobre con saliva y destaparse unos segundos el rostro para proceder a la identificación personal.

En lo meramente político, estos comicios cierran el período abierto en 2019 con las elecciones legislativas y presidenciales de octubre y noviembre -precedidas en junio por las primarias de los partidos- y concluyen inusualmente en septiembre de 2020, cuando en quinquenios anteriores los representantes locales ya gobernaban.

En esta jornada se elige a los intendentes de los 19 departamentos (provincias) del país y los representantes de 125 municipios.

Las elecciones celebradas en mayo de 2015 dieron la victoria en 12 departamentos al Partido Nacional (PN, centroderecha), el del actual presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou; en 6 al Frente Amplio (FA, izquierda); y en 1 al Partido Colorado (PC, centroderecha).

Con prohibición de venta de alcohol desde las 19.30 horas (22.30 GMT) de este sábado, los uruguayos empezaron a emitir este domingo su voto, que es obligatorio y solo puede ejercerse en su territorio, es decir, no están habilitados ni el sufragio por correo ni el consular.