WTTC alerta de que "no hemos visto ni la punta del iceberg de lo que viene"

la presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), Gloria Guevara. EFE/Javier Liaño/Archivo

Madrid, 26 sep (EFE).- El sector turístico está viviendo unos momentos sin precedentes por el impacto devastador de la crisis de la covid-19 y "no hemos visto ni la punta del iceberg de lo que viene", ha advertido la presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), Gloria Guevara, en una entrevista con Efe.

Guevara ha augurado un tsunami de desempleo a finales del año, si no se toman medidas urgentes que permitan reactivar la maquinaria de los viajes, sobre todo internacionales, de negocios y de reuniones, y proteger al sector turístico, que contribuye con un 10 % al PIB mundial y, en el caso de España, con un 15 %.

En este sentido, ha asegurado que las previsiones que maneja el WTTC desde junio de una pérdida de 197,5 millones de empleos en el sector mundial de turismo en 2020 (un 60 % del total del año pasado), de los que casi 30 millones corresponden a Europa y 2,3 millones a España, son "muy conservadoras" y, en realidad, "van a ser muchos más por el efecto dominó".

AÚN ESTAMOS A TIEMPO DE SALVAR PARTE DEL EMPLEO AMENAZADO

No obstante, Guevara considera que "todavía estamos a tiempo" de salvar parte del empleo amenazado y ayudar a millones y millones de familias afectadas, pero, para ello, se necesitan medidas "decisivas, oportunas y rápidas".

Según la presidenta del WTTC, la gente debe ser consciente de que, cuando ha viajado, ha generado bienestar a otros, al mismo tiempo que las naciones tienen que entender que, cuando se reactivan los viajes, "no solamente hay un beneficio económico y de empleo, sino también un importante impacto social".

Guevara ha insistido en la importancia de que los países tengan las mismas medidas para hacer frente a la pandemia y que sean estándares, y ha instado a los cuatro líderes europeos: Italia, España, Francia y Alemania, y de alguna manera también a Portugal y Grecia, a "que se sienten y pongan de acuerdo" para ayudar al sector a salir adelante.

A su juicio, algunos países han gestionado mejor que otros la crisis, pero eso ya es el pasado, por lo que ha pedido que no se pierda tiempo en buscar culpables, sino que se canalicen todos los esfuerzos, durante las próximas semanas, en trabajar más rápido y que los gobiernos "nos digan cómo podemos ayudar desde el sector privado a salir adelante juntos de esta crisis".

OCTUBRE ES UN MES CRUCIAL

Para Guevara, "vienen ahora los momentos decisivos, octubre es un mes crucial", porque hay muchas reuniones como la del G-20 o en el seno de la Comisión Europea y, por tanto, oportunidades de colaboración y para ponerse de acuerdo antes del invierno, cuando la situación sanitaria podría complicarse con la llegada de la gripe y centrar los esfuerzos de los gobiernos.

"Si no hay acuerdos en octubre, va a haber tal daño en el tejido empresarial que el sector turístico podría tardar hasta cuatro años en recuperarse de esta crisis", ha alertado.

Se necesitan medidas como un protocolo de pruebas rápidas en el aeropuerto antes de la salida, para poder evitar exportar e importar el virus; eliminar las cuarentenas dentro de Europa y que los países se pongan de acuerdo en cómo medir el riesgo, usando los mismos indicadores, a fin de reactivar los viajes a ciertos grupos demográficos.

"Europa tiene que ser el ejemplo, porque lo que decida y, luego, también Estados Unidos, lo va a seguir el resto del mundo", ha agregado.

La falta de medidas coordinadas y un continúo cambio de las reglas del juego es la razón por la que la gente no viaja, ya que no quiere quedarse afectada por alguna nueva restricción en un destino o a la vuelta a su país.

Por otro lado, hay grupos demográficos muy vulnerables, que hay que proteger y mantener en una burbuja, como la gente mayor, incluidos los 'baby boomers' -los nacidos entre los años cincuenta y sesenta del pasado siglo-, o con problemas de salud, en cuyo caso no es recomendable que viajen hasta que se tenga una vacuna, pero se puede permitir a que lo hagan los mileniales, la generación X o la Z, que hoy son de bajo riesgo.