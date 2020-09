Tenis.-Tenis/Roland Garros.- (Previa) El Roland Garros más imprevisible desafía la decimotercera corona de Nadal

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



París acogerá desde este domingo y hasta el 11 de octubre una nueva edición de Roland Garros, seguramente la más imprevisible de su historia y que supondrá un nuevo reto para el español Rafa Nadal, ganador de las tres últimas ediciones y que busca su decimotercer título y alcanzar a Roger Federer.



Situado tradicionalmente en las primaverales fechas de mayo y junio, el 'grande' parisino fue el único de los tres 'Grand Slams' que decidió reubicarse en el calendario en medio de la pandemia del coronavirus y se trasladó al otoño, lo que proporcionará unas condiciones que son muy diferentes y que pueden restar algo del favoritismo que se suele conceder al de Manacor.



Nadal llega en busca de su decimotercera corona en la arcilla roja parisina, territorio que ha hecho prácticamente suyo en los últimos 15 años desde que se estrenó en 2005. Desde entonces, sólo en tres ediciones (2009, 2016 y 2016) hubo un ganador distinto, y eso, pese al cambio de fechas y todos los condicionantes que lleva la COVID-19, le sigue dando la distinción de favorito número uno, incluso sin haber brillado en la antesala de París, el Masters 1.000 de Roma, donde fue eliminado en cuartos de final por el argentino Diego Schwartzman.



Ahora, el español intentará mantener su trono con las amenazas de siempre e igualar a Roger Federer, ausente, en número de 'Grand Slams' (20). Novak Djokovic, que sólo ha perdido un partido este año, el de la descalificación ante Pablo Carreño en el US Open, y Dominic Thiem, finalista en 2018 y 2019 y que viene de ganar en Flushing Meadows y de jugar a principios de año la final del Abierto de Australia, son las grandes amenazas. De hecho, el austriaco estaría en su exigente camino hacia la final en unas teóricas semifinales.



Nadal encabezará a una 'Armada' que contará con un total de 13 representantes más, nueve en el cuadro masculino, y cuatro en el femenino donde hay esperanzas sobre Garbiñe Muguruza, campeona en París en 2016 y que ya fue finalista en Australia.



La hispano-venezolana parece haber recuperado nivel y, sobre todo, regularidad bajo la batuta de Conchita Martínez, y espera ahora brillar en Roland Garros después de dejar buenas sensaciones en Roma donde alcanzó las semifinales.



Un cuadro no excesivamente duro podría ayudar si la de Caracas ofrece su mejor tenis en una cita donde Simona Halep parte como principal favorita ante la ausencia de la defensora del título, la australiana Ashleigh Barty, y que se presenta como una nueva oportunidad para Serena Williams de igualar los 24 'grandes' de Margaret Court.



Además de los dos números uno del tenis español, en Roland Garros estarán Roberto Bautista, Pablo Carreño, Feliciano López, Albert Ramos, Alejandro Davidovich, Roberto Carballés, Jaume Munar, Pablo Andújar y Pedro Martínez en chicos, y Sara Sorribes, Aliona Bolsova y Paula Badosa en chicas.



Pese a esta numerosa representación, el primer día de competición en París sólo tendrá a dos españoles, Sara Sorribes, que tratará de dar la sorpresa ante Halep en la Philippe-Chatrier, y Pablo Andújar que se medirá al italiano Stefano Travaglia. De los principales nombres, debutarán el alemán Alexander Zverev, sexto favorito y finalista del US Open, o la bielorrusa Victoria Azarenka, mientras que habrá un bonito duelo entre Stanislas Wawrinka y Andy Murray como cierre en la pista central.