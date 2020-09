Tamara Falcó apuesta por un look 'total black' de Carolina Herrera de infarto

25/09/2020 TAMARA FALCÓ EN EL FESTIVAL DE CINE DE SAN SEBASTIÁN EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 26 (CHANCE)



Tamara Falcó nos dejaba ayer con la boca abierta en su llegada al hotel María Cristina en San Sebastián para acudir a la presentación del documental 'Oso', de Tous, con un look de lo más juvenil. Un traje rojo que lo lució como un guante, cómodo y a la vez elegante de la firma Carolina Herrera. Y es que para la gala que hubo por la noche, parece que la hija de Isabel Preysler decidió no desligarse de esta famosa firma y optó por un conjunto de infarto que nos enamoró.



La hermana de Ana Boyer lució un look total black que lució con un maquillaje penetrante oscuro y un recogido engominado y con raya en negro que le estilizaba y resaltaba todas las facciones de su rostro. No hay duda de que la hija de Isabel Preysler ha sacado los gustos exquisitos de su madre y hace gala de ello cada vez que acude a algún compromiso laboral.



Tamara lució un top palabra de honor oscuro con lazos abullonados y un pantalón pitillo del mismo tono que le estilizaban su cuerpo y realzaban su figura. Para el calzado, eligió unas sandalias abiertas de tacón de lo más elegantes posibles, acompañado todo ello de un bolso de mano de la misma tonalidad, con pedrería.