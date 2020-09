Stuart se consolida en el liderato de FMS Argentina

Stuart (en la foto) se posicionó como líder en solitario de la Freestyle Máster Series (FMS) Argentina después de un impresionante triunfo ante Mecha en la gran batalla de la segunda jornada. EFE/FMS

Madrid, 27 sep (EFE).- Stuart se posicionó como líder en solitario de la Freestyle Máster Series (FMS) Argentina después de un impresionante triunfo ante Mecha en la gran batalla de la segunda jornada.

El improvisador originario de Coronda se consolidó de forma indiscutible en el primer puesto de la competición al imponerse en el duelo estrella de la noche ante Mecha, su principal perseguidor, y beneficiarse de la derrota de Papo, que cedió puntos ante Klan.

En un duelo marcado por un impresionante intercambio de rimas, respuestas y agresividad, Stuart, con un estilo cargado de coherencia en sus argumentos, consiguió tumbar el buen desempeño del incansable Mecha en toda una exhibición de ‘freestyle’ competitivo. Así, Stuart se mantiene como el único participante con puntuación perfecta –seis puntos– capaz de contar por triunfos sus dos primeras batallas.

“Me gustó la batalla, estoy feliz y de acuerdo con el resultado. Disfruten el ‘freestyle’ como disfrutamos Stuart y yo de esta batalla”, afirmó Mecha en sus redes sociales una vez hubo finalizado el duelo.

Papo, el tercer aspirante en discordia a la cabeza de la tabla, partía como líder antes de la jornada y perdió su lugar de forma inesperada tras caer derrotado ante Klan. No obstante, el marplatense consiguió sumar un punto que le permite mantener la segunda posición, aunque el tropiezo reduce sus opciones de luchar por el título.

En un duelo cargado de ‘flow’ y puesta en escena, Papo no pudo mostrar su mejor cara y cayó en dos réplicas contra el urbano estilo de Klan, que sumó así su primera victoria de la temporada.

Wolf también se rehízo de su derrota inaugural y volvió a forzar una réplica, como ocurrió en la primera jornada ante el ausente Dtoke –por motivos sanitarios, su batalla ante Sub fue pospuesta– ante Cacha, con la que estrenó su casillero de triunfos en FMS.

Nacho y MKS pusieron el broche a la jornada con una batalla en la que ambos dejaron destellos de técnica, ingenio y fluidez sobre los excelentes ‘beats’ de DJ Zone, que dirigió la jornada con maestría desde los platos. Finalmente, el rapero de Morón se llevó los tres puntos de forma directa y se alejó de la zona caliente de la clasificación, que cierra MKS con un solo punto a la espera de que Sub resuelva su batalla pendiente.

David Timón y Pedro Martín