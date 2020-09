Senadores de EEUU piden a Netflix no adaptar novela del autor chino Liu Cixin

Cinco senadores republicanos de Estados Unidos pidieron a Netflix reconsiderar su decisión de adaptar la exitosa novela "El problema de los tres cuerpos" del autor chino Liu Cixin, argumentando que el escritor difunde la "peligrosa propaganda" del Partido Comunista.

La senadora Marsha Blackurn señaló que el pedido se basa en comentarios del novelista en una entrevista con la revista The New Yorker, publicada en junio.

Al preguntársele sobre la suerte de la minoría musulmana uigur, que es objeto de detenciones masivas en campos de reclusión, Liu Cixin defendió a las autoridades chinas.

"¿Preferirías que estuvieran cortando cuerpos en estaciones de tren y escuelas en ataques terroristas?", dijo Liu a la revista.

"En todo caso, el gobierno está ayudando a su economía y tratando de sacarlos de la pobreza", añadió para The New Yorker, que describe al escritor como un "no disidente" en su perfil.

En una carta al jefe de contenido de Netflix, Ted Sarandos, los senadores acusaron a Liu de "repetir como un loro la peligrosa propaganda" del Partido Comunista y sugirieron que Netflix estaba "proporcionando una plataforma a Liu al producir este proyecto".

"Pedimos a Netflix que reconsidere seriamente" su decisión, subraya la misiva.

Contactado por AFP, Netflix no hizo comentarios.

El proyecto de la adaptación a serie de televisión de la trilogía de ciencia ficción "El problema de los tres cuerpos", dada a conocer este mes, promete ser muy ambicioso.

La plataforma de vídeo en línea asoció al proyecto a los dos creadores de la serie "Juego de Tronos", David Benioff y D.B. Weiss, para escribir la serie.

Además, el director de "La Guerra de las Galaxias: El último Jedi", Rian Johnson, sería el productor ejecutivo, junto con la empresa de entretenimiento Plan B, de Brad Pitt.

Netflix fue impugnado recientemente por funcionarios republicanos por haber puesto en línea la película francesa "Mignonnes", señalada de hipersexualizar a las jóvenes.

La plataforma defendió la película explicando que era una "crónica social" destinada a mostrar los peligros de esta hipersexualización.

