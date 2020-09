Rusia espera mayor bombeo petrolero tras expiración de acuerdo OPEP+ en 2022: Ministerio Economía

Imagen de archivo de la planta procesadora de crudo y gas del Campo Petrolero de Yarakta, de la Irkutsk Oil Company (INK), en la región de Irkutsk, Rusia. 11 marzo 2019. REUTERS/Vasily Fedosenko

MOSCÚ, 26 sep (Reuters) - Rusia espera un aumento de su producción petrolera después de que acabe en abril de 2022 el actual acuerdo de la OPEP+ sobre recortes de suministro, según mostraron datos del Ministerio de Economía publicados el sábado.

Rusia, que -según el ministerio- espera bombear 507,4 millones de toneladas de crudo este año, buscará incrementar su producción en los tres próximos años hasta las 560 millones de toneladas, u 11,2 millones de barriles por día (bpd), en 2023.

Los datos ministeriales prevén un aumento de las exportaciones petroleras a 266,2 millones de toneladas para 2023, algo por debajo de las exportaciones del año pasado.

Asimismo, el reporte mostró una previsión de exportaciones de 225 millones de toneladas de crudo este año, por debajo de los 269,2 millones de toneladas de 2019.

(Reporting by Darya Korsunskaya and Vladimir Soldatkin; writing by Gabrielle Tétrault-Farber; editing by Jason Neely)