Rey Felipe.- Pere Aragonès acusa a Felipe VI de aliarse con "la derecha judicial"

26/09/2020 Pere Aragonès en la presentación del loibro 'Tornarem a vèncer' en Tortosa (Tarragona) POLITICA ERC EBRE



TARRAGONA, 26 (EUROPA PRESS)



El coordinador nacional de ERC y vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha acusado este sábado al rey Felipe VI de mantener una "alianza con la derecha judicial", que no se renueva, dice, porque el PP lo impide.



Durante la presentación del libro 'Tornarem a vèncer (i com ho farem)' de Oriol Junqueras y Marta Rovira en Tortosa (Tarragona), Aragonès ha lamentado que "la monarquía y la democracia son como el agua y el aceite, dos cosas que no enganchan".



Sobre el hecho de que el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, haya afirmado este viernes que el Rey le había llamado para decirle que le hubiera gustado acompañarle en un acto en Barcelona, Aragonès ha afirmado: "Ayer vimos como ese papel que hacía el ejército como garante de la unidad de España ahora lo hace la cúpula judicial".