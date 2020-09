Rey Felipe.- Casado afirma que el PP llevará al Congreso la reprobación de Pablo Iglesias por "atacar" al Rey

26/09/2020 AMP.- Casado afirma que el PP llevará al Congreso la reprobación de Pablo Iglesias por "atacar" al Rey. Pide el cese de Alberto Garzón y la comparecencia de Pedro Sánchez POLITICA



El presidente del Partido Popular (PP), Pablo Casado, ha pedido el cese inmediato del ministro de Consumo, Alberto Garzón, y ha afirmado que llevará a las Cortes Generales la reprobación del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por sus ataques a la Jefatura del Estado", al Rey Don Felipe VI. "Ser parte de un gobierno no proporciona blindaje alguno para atentar contra las instituciones", ha espetado.



Asimismo, va a pedir "de manera urgente" la comparecencia de Pedro Sánchez "como único responsable tener en el Gobierno a un partido imputado por financiación irregular, defensor de la tiranía venezolana, nostálgico de la barbarie comunista y aliado de los albaceas del terrorismo etarra y de los independentistas catalanes".



Pablo Casado, ha hecho una defensa de la Monarquía, y ha asistido este sábado a la clausura de la Escuela de Verano 'Antonio Torres', que ha celebrado este fin de semana el PP Aragón.



Durante su intervención, el líder del PP nacional ha dicho que "estamos en la mayor crisis de España, con más de 50.000 fallecidos y 7 millones de parados, pero además asistimos a una erosión de las instituciones democráticas por parte del Gobierno de Sánchez, que ha hecho que dos socialistas como Javier Lambán y Felipe González hayan alzado la voz ante los ataques a la Jefatura del Estado".



Casado ha recordado la etapa de la Transición, "la mejor de toda nuestra historia" y "que hizo posible que España recuperara la libertad, guiados por el espíritu de concordia pese a la "sombra negra del terrorismo".



En este sentido, ha expuesto que "los españoles supimos responder a las tres preguntas que se nos plantearon, entre la ruptura y la reforma, elegimos la reforma; entre el privilegio y la igualdad, elegimos la igualdad y entre el enfrentamiento civil y el consenso, elegimos el consenso. Queríamos reconciliación, progreso y futuro y lo logramos, pero hoy se fomenta intencionadamente las fracturas, las divisiones, los radicalismos y las discordia. Se desprecia los esfuerzos por integrar y unir alrededor de grandes proyectos nacionales".



Ha añadido que "cuando eso se hace en mitad de la crisis sanitaria, económica y social que estamos sufriendo, más que una irresponsabilidad es una deserción. España necesita a sus instituciones y a sus políticos centrados y trabajando por el bien común, no entregamos a agendas de desestabilización y enfrentamiento; necesita cooperación internacional".



"Cuando eso se hace en mitad de la crisis sanitaria, económica y social que estamos sufriendo, más que una irresponsabilidad es una deserción", ha resaltado. "España necesita a sus instituciones y a sus políticos centrados y trabajando por el bien común, no entregamos a agendas de desestabilización y enfrentamiento; necesita cooperación institucional, respeto y lealtad, especialmente por parte de un Gobierno de España que parece haber situado como la primera de sus tareas obstaculizar la tarea de los ayuntamientos y la de las comunidades autónomas a las que pretende responsabilizar de su negligencia".



"Ni la Consititución, ni la monarquía, ni Europa, ni las leyes, ni la oposición son el problema de España", ha apostillado el presidente del PP. El problema es "un Gobierno apoyado en una alianza, cuyo vínculo reconocible es el de desandar el camino que hemos recorrido juntos desde 1976, cuando aprobamos un referéndum para el cambio".



Un Gobierno, ha continuado diciendo "que nos obliga a guardar silencio bajo amenaza de retirarnos la credencial de demócratas, mientras el egoísmo de los peores destruye la obra de los mejores, y nos impide reformar la agenda reformista que las administraciones, familias y empresas necesitan con urgencia".



"NO VAMOS A ASISTIR EN SILENCIO A ESA INVOLUCIÓN"



Casado ha asegurado tajante que "no vamos a asistir en silencio a esa involución; no vamos a sumarnos a esa deserción que abandona a los españoles a su suerte". A su juicio, "lo que pretenden es convertir las diferencias en una inacabable sucesión de enfrentamientos, cambiar la verdadera historia de España como abrazo y reconciliación para convertirla en una rectificación fallida del desenlace de una guerra civil que todos merecieron perder y que, desde luego, España perdió".



"Especialmente clara va a sonar nuestra voz en defensa de la monarquía, de su majestad el Rey Felipe VI y lo que representa para todos los españoles, que no es solo la continuidad histórica de la nación, sino la voluntad soberana de esa nación, de seguir existiendo unida como democracia moderna y europea", ha resaltado.



Casado ha garantizado que el PP "asegurará que los españoles seguirán conservando intacto su derecho para cualquier cambio de su Constitución y que quienes atentan contra ella reciban una pena que en la justicia les corresponda".



Ha referido que "la democracia española no tiene ninguna deuda pendiente; nadie va a cambiarnos el país sin pedirnos opinión. Las decisiones de todos solo se cambian por el acuerdo de todos y la Constitución es acuerdo soberano de todos. No hay ninguna carencia en nuestra democracia que pueda proponerse como razón".



El presidente del PP nacional ha incidido en que "algo funciona mal en un Gobierno cuando el diálogo y la generosidad son el premio que se re reserva a los desleales. No vamos a tolerar que Sánchez siga comprando más tiempo en su presidencia", ha concluido.