Previa del partido: AS Mónaco recibe a Racing Estrasburgo en la quinta jornada

El próximo domingo a las 08:00 se disputará el encuentro de la quinta jornada de la Ligue 1, el cual enfrentará a Mónaco y a Estrasbrurgo en el Stade Louis Ii.

AS Mónaco llega a la quinta jornada con la ilusión de recuperar puntos después de haber perdido su último partido contra Stade Rennes por un marcador de 2-1. Desde el inicio de la competición, los locales han vencido en dos de los cuatro partidos disputados hasta ahora en la Ligue 1 y han conseguido marcar seis goles a favor y cinco en contra.

En el lado de los visitantes, Racing Estrasburgo logró derrotar a Dijon FCO 1-0 durante su último encuentro en la competición, con un gol de Stefan Mitrovic, por lo que espera repetir marcador, esta vez en el feudo de AS Mónaco. Antes de este partido, Racing Estrasburgo había ganado en uno de los cuatro encuentros jugados en la Ligue 1 esta temporada y tiene un balance de dos tantos anotados frente a siete goles recibidos.

En referencia a los resultados como local, AS Mónaco ha vencido una vez y ha empatado una vez en dos partidos jugados hasta ahora, indicativo de que tendrá que esforzarse durante este partido si no quiere perder más puntos en su casa. En las salidas, Racing Estrasburgo ha sido derrotado en dos ocasiones en sus dos encuentros que ha jugado hasta ahora, que son unas cifras que no arrojan un balance excesivamente optimista para el encuentro que le medirá con AS Mónaco.

Los dos rivales ya se han enfrentado en otras ocasiones en el Stade Louis Ii, obteniendo como resultado dos derrotas y un empate a favor de AS Mónaco. Además, los visitantes llevan una racha de dos encuentros seguidos ganando en esta competición en el estadio de Mónaco. El último encuentro que disputaron Mónaco y Estrasbrurgo en este torneo tuvo lugar en enero de 2020 y finalizó con un resultado de 1-3 a favor de los visitantes.

Actualmente, ambos equipos están separados en la clasificación por cuatro puntos a favor de AS Mónaco. El equipo de Niko Kovac llega al partido en sexta posición y con siete puntos antes del encuentro. Por su parte, los visitantes cuentan con tres puntos y ocupan la decimoctava posición en el campeonato.