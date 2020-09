Pleno italiano en Cataluña y de Yamaha en MotoGP

El italiano Franco Morbidelli (d) y el francés Fabio Quartararo , tras los entrenamientos clasificatorios de MotoGP del Gran Premio de Cataluña de Motociclismo 2020 que tiene lugar este fin de semana en el circuito de Barcelona, en Montmeló. EFE/Alejandro García

Madrid, 26 sep (EFE).- Los pilotos italianos, de la mano de Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1), Luca Marini (Kalex) y Tony Arbolino (Honda) consiguieron un pleno de "pole position" para el Gran Premio de Cataluña de MotoGP en el circuito de Barcelona, en el que también se registró el dominio absoluto de los pilotos de Yamaha en la categoría reina.

Franco Morbidelli consiguió su primera mejor clasificación de entrenamientos de MotoGP, por delante del francés Fabio Quartararo y de su compatriota Valentino Rossi, todos ellos sobre sendas Yamaha YZR M 1, lo que da un "plus" de superioridad a los pilotos del fabricante de Iwata.

Y con la segunda clasificación en marcha, el italiano Franco Morbidelli fue la primera referencia, si bien enseguida le superó su "maestro", Valentino Rossi, con quien se entrena en el Rancho VR46 de la localidad italiana de Tavullia.

A ninguno de los dos les duró mucho el privilegio de liderar la tabla, pues por detrás "asomó" Maverick Viñales para conseguir 1:39.655, que también rebajó en su siguiente giro Morbidelli, con 1:39.110 mientras el portugués Miguel Oliveira se iba por los suelos en la curva diez.

Quartararo tuvo más problemas de los previstos y en su primera salida no logró un tiempo de clasificación y sí tuvo muchos problemas con el tren trasero, que le rebotaba en exceso, por lo que se lo tuvo que jugar todo en la última salida, en la que en su primera vuelta rápida se quedó a 82 milésimas de segundo de su compañero de equipo con 1:39.192.

Todos los pilotos de Yamaha se aplicaron a fondo y en la última vuelta Morbidelli volvió a bajar su registro para dejarlo en 1:38.798, por delante de Fabio Quartararo y de Valentino Rossi, en una primera fila íntegramente de los pilotos de la marca de Iwata, con Maveric Viñales como el más rezagado en la quinta posición, superado por el australiano Jack Miller.

El francés Johan Zarco acabó tras ellos, con Pol Espargaró y Joan Mir a continuación.

Fuera se quedó igualmente el líder del mundial, Andrea Dovizioso, que no pudo pasar de la séptima posición de la primera clasificación, que será decimoséptimo en la formación de salida de Cataluña.

El también italiano Luca Marini (Kalex) sumó su tercera "pole position" consecutiva de la temporada y la sexta de su carrera deportiva en Moto2, además de establecer un nuevo récord de la categoría tras rodar en 1:43.355.

Marini batió el récord que desde 2018 tenía Fabio Quartararo (Speed Up), que rodó en 1:43.474 durante aquellos entrenamientos, que luego le permitieron adjudicarse su primera victoria en grandes premios, y acabó por delante del español Jorge Navarro (Speed Up) y del británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex).

Tony Arbolino (Honda) fue el tercer italiano en discordia de la jornada al lograr un nuevo récord absoluto de la categoría y la primera "pole position" de la temporada 2020 con un registro de 1:47.762, por delante de Raúl Fernández (KTM) y Gabriel Rodrigo (Honda), con el líder del mundial Albert Arenas (KTM) cuarto y su máximo rival, el japonés Ai Ogura (Honda), en una retrasada vigésimo cuarta posición.

Juan Antonio Lladós