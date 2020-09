Paz Padilla cumple 51 años en el peor año de su vida

MADRID, 25 (CHANCE)



Paz Padilla está teniendo el peor año de su vida y aun así, no se permite derrumbarse. Siempre con una sonrisa en la cara, a pesar de tener momentos en los que la tristeza le inunda sus días, la presentadora de televisión tiene más fuerza que nunca y lucha por volver a ser feliz.



Y es que recordemos que la humorista ha tenido que hacer frente a dos pérdidas muy importantes en su vida: la de su madre y la de su marido, Antonio Vidal. Sobre todo la segunda, fue un palo tremendo para todos sus compañeros de profesión que no se lo esperaban bajo ningún concepto, pero que, para sorpresa de todos, la presentadora había estado meses preparándose para ese triste momento.



Fue en su regreso a Sálvame Deluxe, donde Paz Padilla confesó cómo había vivido la enfermedad de Antonio y cómo se estuvo preparando para decirle adiós con el mayor amor que tenía. Una muerte que dejó a todo el país paralizo porque nadie se esperaba nada, pero que ha demostrado ser un ejemplo para muchos que no saben como afrontar estos momentos.



Hoy, la presentadora cumple 51 años al lado de sus seres queridos y del pilar más importante de su vida, su hija Anna. Si hay algo que ha querido dejar claro es que, a pesar de estas dos pérdidas, tiene fuerza suficiente para salir adelante y volver a ser feliz y es por lo que va a luchar.