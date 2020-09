Muere el director de cine serbio Goran Paskaljevic

El realizador serbio Goran Paskaljevic. EFE/Nacho Gallego/Archivo

Zagreb, 26 sep (EFE).- El famoso director de cine serbio Goran Paskaljevic ha muerto en París a los 73 años de edad, informaron este sábado el diario serbio Kurir y la agencia de noticias serbia Tanjug, citando a sus familiares y amigos.

El cineasta, que vivía entre Belgrado y París, falleció el viernes, pero los citados medios no han dado más detalles respecto a las circunstancias o causas del fallecimiento.

Paskaljevic era uno de los directores más conocidos de los Balcanes: fue presidente del jurado en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián de 2010 y su obra 'El polvorín' (Bure Baruta), fue elegida por la crítica como mejor filme europeo en 1998.

Nacido en Belgrado en 1947, el artista se graduó en la Escuela de Cine de Praga y su primera película, el breve documental 'Pan Hrstka' de 1969, fue prohibida por el entonces régimen comunista checoslovaco.

Durante su larga carrera, el cineasta dirigió treinta documentales y trece largometrajes, así como numerosos dramas de televisión y recibió premios yugoslavos, serbios e internacionales.

Su película 'Tiempo de milagros' (Vreme cuda) obtuvo en 1990 el premio a la mejor dirección en el Festival de Cannes y el premio de los críticos en el festival de cine de San Sebastián.

La revista Variety International Film Guide lo incluyó entre los cinco mejores directores de cine del año 2001, y en 2002 fue el primer director en recibir en Munich el prestigioso premio alemán Bernhard Wicki - El puente por su filme 'How Harry Became a Tree'.

Sus películas más conocidas, además de las mencionadas, han sido Un vigilante de playa en invierno (1976), The Dog Who Loved Trains (1977) El fluir de los días terrenales (1979), Tango Argentino (1992) La otra América (1995), Sueño de una noche de invierno, (2004), Optimistas (2006), Honeymoons (2009), Al nacer el día (2012) y Tierra de dioses (2016).