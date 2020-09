Mick Schumacher, casi campeón en F2, aspira a un volante en Fórmula 1

Mick Schumacher, hijo del siete veces campeón del mundo de F1 Michael Schumacher, se impuso este sábado en la primera carrera de Fórmula 2 en el circuito de Sochi (Rusia) y se acerca al título en la segunda categoría del automovilismo mundial, lo que le ayudaría a encontrar un volante el próximo año en la élite.

"La carrera no podía ir mejor. Mi salida fue buena, mis paradas en boxes rápidas y el equilibrio del monoplaza excelente", declaró el piloto de 21 años, que ya se impuso en el circuito de Monza (Italia) el 5 de septiembre y que corre en Fórmula 2, la categoría inmediatamente inferior a la F1, desde el año pasado.

Líder del campeonato con 186 puntos, esta victoria en Sochi le permite aumentar su ventaja con respecto a su principal rival por el título, el británico Callum Ilott (168 pts).

Sus grandes resultados le convierten en uno de los principales pretendientes a un volante en el equipo Alfa Romeo (ex Sauber) en F1 la próxima temporada.

La escudería suiza, que utiliza motores Ferrari, podría ofrecer a Mick Schumacher la oportunidad de subir a uno de sus monoplazas el próximo mes en los ensayos libres del Gran Premio de Eifel, en el circuito alemán de Nürburgring.

Alfa Romeo aún no ha anunciado a su pareja de pilotos para la próxima temporada. Schumacher podría sustituir a Antonio Giovinazzi, actual compañero en la escudería del veterano finlandés Kimi Räikönen. Éste último, el más viejo de la parrilla, aún no ha anunciado oficialmente si continuará o no en 2021.

Pero Mick Schumacher no sólo tiene como competidores a los jóvenes de la academia de Ferrari, de la que forma parte, sino que suenan otros nombres para Alfa Romeo como el mexicano Sergio Pérez y el alemán Nico Hülkenberg.

Campeón de Europa de Fórmula 3 en 2018, Mick Schumacher acabó en el puesto 12º la pasada temporada en F2, con una victoria.

