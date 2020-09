Marini suma su tercera "pole" y un nuevo récord

El italiano Luca Marini (Kalex) (c);Jorge Navarro (Speed Up) (i) y el británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex) tras los entrenamientos clasificatorios de Moto2 del Gran Premio de Cataluña de Motociclismo 2020 que tiene lugar este fin de semana en el circuito de Barcelona, en Montmeló. EFE/Alejandro García

Madrid, 26 sep (EFE).- El italiano Luca Marini (Kalex) sumó su tercera "pole position" consecutiva de la temporada y la sexta de su carrera deportiva al ser el más rápido en la clasificación oficial para el Gran Premio de Cataluña de Moto2 en el circuito de Barcelona y establecer un nuevo récord de la categoría tras rodar en 1:43.355.

Marini batió el récord que desde 2018 tenía el francés Fabio Quartararo (Speed Up), que rodó en 1:43.474 durante aquellos entrenamientos, que luego le permitieron adjudicarse su primera victoria en grandes premios.

Jorge Navarro (Speed Up) tuvo el difícil compromiso de pasar por la primera clasificación tras sufrir una caída por la mañana y quizás para evitar sorpresas intentó marcar un buen tiempo cuanto antes, 1:43.942, con el que inicialmente se situó primero, si bien poco después le superaron el estadounidense Joe Roberts (Kalex), que paró el crono en 1:43.595 y también el británico Jake Dixon (Kalex), 1:43.893, con Arón Canet (Speed Up), cuarto con 1:44.113.

Por detrás, el italiano Nicolo Bulega (Kalex) acabó sacando fuera de la segunda clasificación a Arón Canet al rodar en 1:44.093, y con el español ya en su taller sin haber podido superar todos los problemas de puesta a punto con su moto.

Luca Marini fue el primer líder en la segunda clasificación de Moto2 con un registro de 1:43.603, por delante de sus compatriotas Marco Bezzecchi (Kalex) y Fabio di Giannantonio (Speed Up), a los que poco después superó el británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex), con Augusto Fernández, su compañero de equipo, en la quinta posición como mejor español, aunque le duró poco.

Por detrás de él llegaron Marcos Ramírez (Kalex) y Jorge Navarro (Speed Up), además del estadounidense Joe Roberts para relegarlo a la novena posición.

Marini aún mejoró su mejor tiempo personal para rodar en 1:43.355 que ya era récord absoluto de la categoría al batir el registro de 2018 de Fabio Quartararo, que tenía establecido en 1:43.474, pero todavía había tiempo para las sorpresas con más de cinco minutos de entrenamiento oficial por delante y tanto Navarro como Lowes se acercaron al registro del italiano, sin batirlo.

Nadie pudo mejorar el tiempo de Luca Marini, que se hizo con la "pole", por delante de Navarro y Lowes, con Di Giannantonio, Dixon y marco Bezzecchi en la segunda y con Marcos Ramírez (Kalex), octavo, Xavier Vierge (Kalex), noveno, en la tercera fila.

La décima posición fue para el australiano Remy Gardner (Kalex), quien tendrá que cumplir con la penalización de perder seis posiciones por caer mientras se rodaba con bandera amarilla durante la tercera segunda tanda de entrenamientos libres y, un poco más atrás, en la decimotercera plaza, acabó Augusto Fernández, por delante del reaparecido Jorge Martín.

Edgar Pons (Kalex) ocupó la decimoséptima posición y Héctor Garzó (Kalex), el último de los españoles de la categoría, fue vigésimo segundo.

Juan Antonio Lladós