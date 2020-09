Las autoridades avanzan en la investigación del ataque con arma blanca en París

EFE/EPA/IAN LANGSDON

París, 26 sep (EFE).- La investigación sobre el ataque terrorista perpetrado este viernes en París avanza con el arresto de una persona más y la liberación de un hombre detenido inicialmente para verificar su posible implicación en los hechos, con lo que son siete hombres en total los que están bajo arresto en este caso.

Fuentes judiciales indicaron este sábado que la última detención se produjo la pasada noche. Se trata de un hombre que vivió en una residencia social de la ciudad de Cergy, en la región de París, junto al presunto autor de la agresión con arma blanca en la que resultaron heridos de gravedad dos periodistas.

En paralelo, también anoche quedó en libertad sin cargos un hombre que había sido detenido en la estación del metro Richard Lenoir, muy próxima al lugar de los hechos, en el exterior del edificio en el que estaba la redacción de la revista "Charlie Hebdo" hasta que fue objeto del atentado yihadista de enero de 2015.

Según las filtraciones de la prensa, ese individuo ahora totalmente exculpado es un argelino al que algunos testigos vieron en el metro cerca del presunto agresor, un paquistaní que según las autoridades acaba de cumplir 18 años y que llegó a Francia en 2018 como menor extranjero no acompañado.

"Le Parisien" lo identifica como Alí H. Fue capturado menos de una hora después del ataque en la plaza de la Bastilla.

Tras su llegada a Francia hace dos años estuvo atendido por la Ayuda Social a la Infancia (ASE) del departamento de Val d'Oise, en la región de París, que no se creía que fuera menor como él alegaba, pero que tuvo que ocuparse de él por decisión judicial.

Durante el periodo en que la ASE lo tuvo bajo su responsabilidad no se observó ningún signo de radicalización religiosa, explicó el consejo departamental de Val d'Oise. De hecho, no estaba fichado por los servicios secretos por integrismo islámico.

Sí que tenía antecedentes policiales, ya que había sido arrestado en París cuando era legalmente menor por llevar un arma prohibida, en concreto un destornillador, lo que le valió una advertencia del Tribunal de Menores en junio pasado.

Además de él y del hombre que compartió residencia con él en Cergy también fueron arrestados pocas horas después del atentado cinco individuos en relación con el que se supone que era el actual domicilio el presunto agresor en la ciudad de Pantin, limítrofe con París.

Por lo que respecta a las dos víctimas del ataque, que trabajan en una productora que realiza reportajes y documentales para la televisión, Premières Lignes, que tiene su sede en el mismo edificio de la antigua redacción de "Charlie Hebdo", evolucionan de forma favorable.

El cofundador de Premières Lignes, Luc Herman, explicó este sábado en una entrevista a la emisora "France Info" que anoche salieron los dos (un hombre y una mujer que trabajaban en labores de postproducción) del bloque de operaciones y que "tenemos noticias tranquilizadoras" sobre su estado.