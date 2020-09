La fiebre por los partidos de fútbol americano de los domingos habla español

Hoy en día, más de 30 millones de latinos, la mitad de los alrededor de 60 millones de los que viven en Estados Unidos, siguen el fútbol americano. EFE/Andrew Gombert/Archvio

Miami, 25 sep (EFE).- Por primera vez en su historia de 101 años, la Liga Nacional de Fútbol Americano de Estados Unidos, conocida como NFL por sus siglas en inglés, tendrá sus legendarios partidos de los domingos transmitidos en español, a través de NBC Universo, el canal de cable de la cadena Telemundo.

“En Telemundo tenemos la misión de expandir la cartera deportiva que ofrecemos a la audiencia. Y en esto coincidimos con la NFL, que está en un proceso de internacionalización”, explicó en entrevista con Efe Ray Warren, el presidente de Telemundo Deportes.

“Ya habíamos transmitido algunos partidos los jueves y el Super Bowl (la final de fútbol americano) ya se había narrado en español, pero nunca hasta ahora se había dedicado regularmente un espacio para el paquete entero del “Sunday Night Football” en la televisión hispana de Estados Unidos”, destacó el ejecutivo.

La transmisión no se limitará a los partidos. Telemundo Deportes ha establecido un equipo de profesionales destinados a crear contenido en español en todas sus plataformas.

Los comentadores Edgar López, de Puerto Rico, y René Giraldo, de Cuba, están a cargo de narrar lo que sucede en el campo de juego. Para los análisis pre y post partido, la transmisión cuenta con Miguel Gurwitz, de origen cubano y mexicano, quien ya tiene un premio Emmy por su trabajo deportivo con Telemundo.

Además, están el exjugador mexicano de fútbol americano Rolando Cantú y el peruano estadounidense Jorge Andrés, el primer narrador en español de partidos del deporte en el país.

“Quisimos armar un equipo diverso desde todo punto de vista”, indicó Warren, al mencionar que no solo hay diversas nacionalidades, sino que los encargados de acompañar la nueva etapa de la NFL en español también representan una mezcla de caras conocidas y nuevas.

Por otra parte, el ejecutivo indicó que también contarán con apariciones especiales de las comentaristas femeninas del equipo, entre las que mencionó a la hondureña Ana Jurka.

INVIRTIENDO EN FANÁTICOS A LARGO PLAZO

“La NFL es la marca deportiva más grande del mundo. Tienen varios años expandiéndose a otros países. Ya hacen partidos en México y en Europa. Este es un paso más en su proceso de internacionalización”, subrayó Warren.

Ya Telemundo había transmitido, sin lograr mucha tracción, unos partidos en septiembre de 2010. En 2014 se realizó la primera transmisión del Super Bowl con narración en español a través del canal de cable Fox Deportes. Telemundo lo tuvo entre 2015 y 2018.

“Ahora el plan es más a largo plazo. Sabemos lo importante que es para las familias latinas la tradición de estar juntos los domingos y ver deportes se inserta perfectamente en esto. Sabemos bien que el fútbol americano no es la primera opción, ni siquiera la segunda, pero sí que es una oportunidad para adentrarse más en la cultura y unir varias generaciones”, dijo Warren.

La meta es, además, que la nueva audiencia que Telemundo vaya atrayendo hacia el fútbol americano “se vaya sintiendo suficientemente cómoda para ver los partidos en español con nosotros o en inglés en NBC”, agregó.

UNA INVERSIÓN A PRUEBA DE TODO

Hoy en día, más de 30 millones de latinos, la mitad de los alrededor de 60 millones de los que viven en Estados Unidos, siguen el fútbol americano. El aumento de la fanaticada es producto de los esfuerzos de la NFL por acercarse a la comunidad.

Los más recientes quedaron claros durante las celebraciones del Super Bowl de este 2020, que se realizó en Miami, una de las ciudades más hispanas del país. Una de las actividades más exitosas durante la semana previa al partido fue “100 Años 100 Momentos”, enfocada a los aportes de los latinos al fútbol americano.

Jennifer López, Shakira, Bad Bunny y J Balvin, todos artistas latinos, estuvieron encargados del legendario entretenimiento del medio tiempo y comenzaron con un sonoro “¡Hola Miami!”.

Para Warren no hay duda de que invertir en el público latino a largo plazo “no tiene posibilidades de salir mal. Es a lo que ha apostado Telemundo durante toda su historia”.

También está el detalle de las estadísticas. Según la Oficina del Censo estadounidense, la población latina se triplicará en los próximos 30 años. Es decir, representará el 25% de los 420 millones de personas que se calcula que vivirán en el país en 2050.

Por su parte, la inclusión de la NFL en su cartera de oferta deportiva es hoy en día más importante que nunca para Telemundo. La cadena ya tiene los derechos para los próximos mundiales masculino y femenino, la Liga Premier, el fútbol mexicano y la Champions League, entre otros deportes.

Los anunciantes publicitarios están acostumbrados a ver los partidos de fútbol americano como el destino más seguro para sus dólares cuando quieren tener acceso a una audiencia masiva.

Aunque es bien conocido que los latinos prefieren ver fútbol (soccer), Warren destacó que “las familias tienen diferentes niveles de aculturación y los más jóvenes son fanáticos del fútbol americano y ahora podrán verlo en casa, pues podrán todos entender lo que pasa”.

Alicia Civita