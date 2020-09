La actual primera ministra belga cree que no repetirá en el cargo en el nuevo Gobierno

EFE/EPA/OLIVIER HOSLET/Archivo

Bruselas, 26 sep (EFE).- La actual primera ministra en funciones de Bélgica, Sophie Wilmès, consideró este sábado que no repetirá esa responsabilidad en el nuevo Ejecutivo que negocian actualmente siete partidos belgas y que su puesto podría ser el de vice primera ministra.

"Tras meses difíciles, ha llegado el momento de tomar distancia, quizá sea vice primera ministra", indicó Wilmès este sábado a la cadena pública flamenca VRT.

El mandato de Wilmès concluye el próximo 1 de octubre y, para entonces, los partidos en negociación esperan tener listo el próximo Gobierno, el primero en plenas funciones que espera tener el país desde diciembre de 2018.

La política liberal francófona solo obtuvo plenos poderes al frente del Ejecutivo en funciones durante tres meses para tomar medidas contra la pandemia de coronavirus.

"Quiero contribuir positivamente a la sociedad en mi vida, pero se puede hacer sin ser la primera ministra", comentó en su entrevista a la VRT, en la que añadió en cualquier caso que no tiene intención de dejar su "compromiso político".

Siete partidos de cuatro familias políticas (socialistas, liberales y ecologistas tanto de Flandes como de Valonia, más los democristianos flamencos) han llegado a un preacuerdo para formar una coalición de Gobierno que debería materializarse en los próximos días.

Aún no han decidido no obstante quién será el primer ministro, pero se prevé que ese puesto recaiga en uno de los dos "preformadores" de Gobierno -que han dirigido las negociaciones entre los partidos-: el líder de los socialistas francófonos, Paul Magnette, y el de los liberales flamencos, Alexander De Croo.

Quedan fuera del pacto, entre otros, el partido más votado del país en las últimas elecciones, la N-VA (nacionalistas flamencos, que obtuvieron 24 diputados), y el Vlaams Belang (ultraderecha flamenca, 18 diputados), primera y segunda fuerzas de la región norte del país.