Justicia de EE.UU. decidirá el domingo si permite a Trump prohibir TikTok

El domingo es el mismo día que, a la medianoche, vence la última moratoria decretada por el Departamento de Comercio para que la propietaria de TikTok, ByteDance, acuerde con sus socios estadounidenses Oracle y Walmart unas condiciones que satisfagan los requisitos de la Casa Blanca. EFE/EPA/Roman Pilipey/Archivo

San Francisco (EE.UU.), 25 sep (EFE).- La Justicia de Estados Unidos decidirá este domingo si permite o no seguir adelante con los planes del presidente del país, Donald Trump, de prohibir la aplicación china TikTok en caso de que su negocio en ese país no pase a manos estadounidenses.

El domingo es el mismo día que, a la medianoche, vence la última moratoria decretada por el Departamento de Comercio para que la propietaria de TikTok, ByteDance, acuerde con sus socios estadounidenses Oracle y Walmart unas condiciones que satisfagan los requisitos de la Casa Blanca.

Si las negociaciones se encallan o el acuerdo final no contenta las demandas de Trump y previamente la Justicia lo ha autorizado, TikTok pasaría a estar prohibida en EE.UU. y los usuarios no podrían descargar la aplicación desde las populares tiendas virtuales de Apple y Google.

El juez Carl Nichols de la corte de distrito de Washington DC fijó para las 09.30 del domingo hora local (13.30 GMT) una audiencia en la que escuchará tanto los argumentos del Gobierno a favor de su derecho a bloquear la aplicación como los de TikTok en contra de esta posibilidad, y se espera que unas horas después emita su veredicto.

La Administración Trump tenía hasta este viernes para posponer la entrada en vigor de una hipotética prohibición (es decir, conceder a TikTok una nueva moratoria) o presentar documentación ante Nichols que justificara ese extremo.

Aunque los documentos presentados por el Departamento de Comercio ante el magistrado son secretos y su contenido no ha trascendido, el hecho de que Nichols haya convocado una audiencia para el domingo implica que el Gobierno ha decidido no conceder a TikTok la nueva moratoria.

La situación de TikTok en EE.UU. se ha complicado notablemente en los últimos días con respecto a hace dos semanas, cuando el anuncio de que ByteDance se iba a asociar con Oracle y Walmart para gestionar la aplicación en EE.UU. parecía indicar que el asunto estaba cerca de resolverse.

La problemática emana de una orden ejecutiva emitida por Trump el 14 de agosto en que exigía a TikTok que vendiera su negocio en EE.UU. o si no, procedería a prohibirla, al considerar que la propiedad china supone una amenaza para la seguridad nacional.

Pese a que la Casa Blanca aprobó el acuerdo "preliminar" entre compañías, en los últimos días, las dos partes -estadounidense y china- han ofrecido versiones contradictorias acerca de si ByteDance seguiría formando parte principal del accionariado de la nueva compañía que se cree para gestionar el negocio de TikTok en EE.UU.

Según la versión de Oracle y Walmart -que controlarán el 20 % de la futura firma-, la mayor parte de la nueva empresa será de propiedad estadounidense, pero según ByteDance, ellos controlarán el 80 % restante hasta que tenga lugar su salida a bolsa con una oferta pública inicial dentro de aproximadamente un año.

La versión del acuerdo ofrecida por ByteDance, por tanto, no satisfaría las condiciones de la orden ejecutiva de Trump, que el lunes pasado insistió con que quiere un "control total" de EE.UU. sobre TikTok en el país, por lo que la amenaza de prohibición sigue vigente.