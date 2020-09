Jovic, Casemiro y Valverde, novedades en el Madrid; Joel Robles, en el Betis

Los jugadores del Real Madrid Sergio Ramos (d) y el serbio Luka Jovic. EFE/Juanjo Martín/Archivo

Sevilla, 26 sep (EFE).- El delantero serbio Luka Jovic y los medios brasileño Casemiro y el uruguayo Fede Valverde son las novedades en el once del Real Madrid para el partido que disputa esta noche en el Benito Villamarín contra el Real Betis, en el que el meta Joel Robles sustituye al chileno Claudio Bravo, que no está entre los suplentes.

El técnico madridista, el francés Zinedine Zidane, apuesta por un ataque con dos puntas con la entrada de Jovic, en sustitución del brasileño Rodrygo Goes, junto al galo Karim Benzema, mientras que en el medio campo Casemiro y Valverde sustituyen al croata Luka Modric y al brasileño Vinicius Júnior.

El entrenador bético, el chileno Manuel Pellegrini, introduce dos cambios respecto al once de las dos primeras jornadas, con Joel Robles en la portería por su compatriota Bravo, que no aparece entre los jugadores que están en el banquillo, presumiblemente por un problema de última hora, y el punta paraguayo Tonny Sanabria, en lugar de Borja Iglesias.

El Betis sale con Robles; Emerson, Mandi, Bartra, Álex Moreno; Guido Rodríguez, William Carvalho; Fekir, Joaquín, Canales; y Sanabria.

El once del Real Madrid está formado por Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Kroos, Casemiro, Valverde, Odegaard; Jovic y Benzema.