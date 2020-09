Informantes de SEC reciben US$2,5M por denunciar mala conducta

(Bloomberg) -- La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU pagará un total de US$2,5 millones a dos denunciantes que proporcionaron información que llevó a medidas de cumplimiento exitosas por irregularidades ocurridas en el extranjero.

Un informante recibió más de US$1,8 millones, después de tomar riesgos tanto personales como profesionales al reportar información a través del sistema de cumplimiento interno de una empresa que reveló una conducta que de otra manera hubiera sido difícil de detectar, dijo la SEC en un comunicado el viernes. Un segundo denunciante recibirá US$750.000 por brindar información sobre violaciones a la ley de valores en el extranjero, dijo la SEC.

“La mala conducta ocurrida en el extranjero puede tener un gran impacto en los mercados de EE.UU. y, al mismo tiempo, ser difícil de detectar”, dijo Jane Norberg, directora de la oficina de denuncia de irregularidades de la SEC, en el comunicado. “Las recompensas de hoy demuestran la habilidad única de los denunciantes para ayudar a la SEC a descubrir y perseguir estos casos”.

Ni los denunciantes ni las empresas involucradas en la mala conducta fueron nombrados por la SEC, de acuerdo con la política del gobierno federal de retener información que pudiera revelar la identidad de los informantes. Los denunciantes son elegibles para recompensas que oscilan entre el 10% y el 30% de la cantidad de dinero recaudado en los casos de ejecución donde las sanciones superan el millón de dólares. Los fondos no se toman del dinero que se devolverá a los inversores perjudicados.

La SEC ha pagado alrededor de US$525 millones a 99 personas desde su primera recompensa en 2012.

