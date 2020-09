26/09/2020 Fútbol/Primera.- Previa del Atlético de Madrid - Granada. El debut de Suárez marca el estreno del Atlético Los de Simeone reciben a un Granada lanzado en el comienzo de temporada DEPORTES ATLÉTICO DE MADRID S.A.D.



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid se estrena este domingo en el Campeonato Nacional de Liga recibiendo al Granada (16.00 horas) en la jornada 3, con todas las miradas puestas en el posible debut de Luis Suárez, que este viernes confirmó su llegada por dos temporadas al conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone.



El técnico argentino, recién recuperado del coronavirus, retomó la actividad dos días antes del encuentro, justo con la llegada de Suárez a la disciplina colchonera. Simeone le ha metido en la lista de convocados y no escondió su satisfacción por el fichaje del uruguayo, que "ayudará a acercar todos los éxitos que quieren los aficionados", según indicó en la rueda de prensa previa al partido.



Suárez apenas ha entrenado dos días con el Atlético, pero no ha dejado de hacerlo con el Barça desde que arrancó la temporada 2020/21. Su presencia en el once inicial parece difícil, pero sí podría disfrutar de unos minutos con su nueva camiseta dando relevo a Joao Félix o Diego Costa, presumiblemente titulares.



En cuanto al resto del once, Simeone tiene la baja de Giménez, con COVID-19, pero cuenta al completo con el resto de la plantilla. Felipe volverá al centro de la zaga y la duda para el entrenador argentino estará en el centro del campo, si apostar por Correa o por Llorente, que acabó la temporada pasada en estado de gracia.



Por su parte, el Granada visita la capital de España con un pleno de cuatro triunfos en su arranque del curso. Dos en Liga, que le convierte en un simbólico líder, y dos en la Europa League que le han dejado a las puertas de la fase principal del torneo. El cuadro nazarí está siendo intratable este mes de septiembre.



Su gran prueba de fuego llegará este domingo, ante un rival de mucha más enjundia que el resto de contendientes que ha tenido hasta la fecha y -además- jugando fuera de su estadio, aunque siga sin ser determinante el 'factor público'. Los andaluces no sólo están sacando resultados, sino que están convenciendo con su fútbol alegre y atrevido.



"Vamos al Wanda con toda las intención y sin expectativas", dijo Diego Martínez, el técnico de los grandinistas antes del choque. Sus armas pasan por Darwín Machís, que está a un gran nivel y es un puñal por el costado zurdo, y el veterano Roberto Soldado, que sigue marcando goles allá donde juegue. Como recambio, otro ilustre como Jorge Molina que ya está empezando a dar sus frutos en Los Cármenes.



POSIBLES ROTACIONES



El Granada tiene las bajas de Quini y Neyder Lozano, ambos por lesión, y podría presentar cambios en su once dada la cercanía de su último partido en Europa. Diego Martínez podría pensar en rotaciones y quizá Luis Milla, otro de los destacados, dejaría su hueco a Gonalons tras haber jugado los tres últimos encuentros al completo, uno de ellos con gol incluido en su debut como jugador de Primera.



Pese a los buenos resultados del Granada, la casa de apuestas 'online' Betfair sigue dando como claro favorito a la victoria al Atlético de Madrid, pagando 1,48 euros por euro apostado, en contraposición por los 8 euros que da por el triunfo visitante. El empate se cotiza a 4 euros.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Lodi; Llorente, Koke, Saúl, Carrasco; Joao Félix y Diego Costa.



GRANADA: Rui Silva; Foulquier, Duarte, Germán, Neva; Herrera, Montoro, Milla/Gonalons; Puertas, Machís y Soldado.



--ÁRBITRO: Estrada Fernández (C.Catalán).



--HORA: 16.00/Movistar LaLiga.



--ESTADIO: Wanda Metropolitano.