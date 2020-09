Fútbol/Primera.- (Crónica) El Valencia no despega y la Real se estrena a lo grande en Elche

26/09/2020 El Valencia empata con el Huesca en Mestalla DEPORTES LALIGA



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El Valencia no termina de despegar en la temporada 2020/21 después de perder dos puntos en Mestalla (1-1) en la visita del Huesca, que rascó el empate a media hora del final, mientras que la Real Sociedad logró su primera victoria (0-3) del curso en el Martínez Valero, donde resolvió con comodidad en partidos de la tercera jornada de la Liga Santander.



El conjunto dirigido por Javi Gracia no carbura y sigue teniendo problemas defensivos. Eso quedó claro este sábado en la capital del Turia, donde el Valencia estuvo ramplón y jugó a merced del cuadro oscense, un recién ascendido a Primera, en muchas fases del partido. De hecho, el gol de los locales llegó 'casi sin querer'.



Una falta lateral, muy alejada, fue botada por Daniel Wass, cuyo centro se envenenó cuando se acercaba a la meta de Jaume. Ningún jugador del Valencia tocó el balón, pero el ajetreo del área confundió al portero visitante y puso por delante al conjunto 'che'. La ventaja al descanso no era merecida para los de casa.



Los de Míchel aumentaron el ritmo en el segundo asalto y acabaron encontrando el premio en un cabezazo de Dimitrios Siovas, que jugaba su segundo partido como blaugrana, y compensó su mal debut con un cabezazo parabólico que supuso el empate definitivo. El gol llegó tras un córner exquisito de Ferreiro. De esta forma, el Valencia se queda con cuatro puntos y los aragoneses, con dos.



En el Martínez Valero, la Real Sociedad estrenó su casillero de victorias tras dos empates al vencer sin problemas al Elche. Los pupilos de Imanol Alguacil aguantaron con oficio durante algunos pasajes de la primera mitad, y dieron la estacada a los diez minutos de la reanudación con un zapatazo de Portu, imparable para Badía.



A los cinco minutos replicó el cuadro de Jorge Almirón con una gran jugada del sempiterno Nino, cuyo centro terminó en las botas de Pere Milla. El remate parecía gol, pero justo en la línea Remiro metió el puño y evitó la igualada. A partir de aquí murió el Elche y la Real Sociedad aumentó el ritmo para dejar sin discusión su triunfo.



El 0-2 fue obra de Januzaj en un penalti que el debutante Luismi produjo tras derribar al belga dentro del área. El contacto fue mínimo, más propio de un forcejeo, pero el árbitro decretó los once metros. Y el tercero de los 'txuri urdines' llegó en la recta final con un disparo violento del joven Roberto López.



ALAVÉS Y GETAFE SE REPARTEN LOS PUNTOS



Además, Alavés y Getafe empataron sin goles en Mendizorroza en el partido que inauguró el tercer capítulo liguero. Cucurella tuvo la mejor ocasión para los azulones con un lanzamiento al poste y Lucas Pérez también perdonó en un mano a mano para los vitorianos, que acabaron sufriendo en defensa.



Hugo Duro aprovechó un rechace de otro disparo al palo, en esta ocasión de Jaime Mata, para superar a Roberto, pero el gol del Getafe fue anulado por falta previa en el control de su compañero. Los madrileños siguen sin perder en este campeonato y los vascos suman su primer punto del curso, el primero también de Pablo Machín como técnico babazorro.



--RESULTADOS DE LA TERCERA JORNADA.



-Sábado.



Alavés - Getafe 0-0.



Valencia - Huesca 1-1.



Elche - Real Sociedad 0-3.



Betis - Real Madrid 21.00h.



-Domingo 27 de septiembre.



Osasuna - Levante 12.00.



Eibar - Athletic Club 14.00.



Atlético de Madrid - Granada 16.00.



Valladolid - Celta 18.30.



Cádiz - Sevilla 18.30.



FC Barcelona - Villarreal 21.00.