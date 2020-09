Fútbol.- Zidane: "Dicen que no metemos goles y hemos metido tres"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, presumió por los tres goles de su equipo en la victoria ante el Real Betis (2-3) y dijo que está "muy contento" con sus delanteros Karim Benzema, Luka Jovic y Borja Mayoral, además de admitir que la victoria fue "sufrida" en un "estadio muy difícil".



"Ha sido una victoria sufrida contra un rival que había ganado sus partidos anteriores. Eso ya lo sabíamos antes del partido y tuvimos que sufrir. Hemos levantado un resultado en contra y estamos contentos por los tres puntos en este campo tan difícil", indicó Zidane.



El técnico francés reconoció que era "necesario" ganar al Betis tras el empate sin goles en Donosti. "Teníamos que ganar, era necesario para nosotros sumar los tres puntos. Creo que tuvimos muchas ocasiones, sobre todo en la segunda parte, fue merecido para nosotros", apuntó.



"Acabamos de empezar la temporada y podemos estar contentos. Los jugadores lo han dado todo y eso es lo bueno", añadió Zidane, que sí criticó la actitud de sus jugadores tras el 0-1. "No empezamos bien pese al gol, ahí no estuvimos bien y nos echamos atrás. Esto no puede ser, nosotros somos buenos arriba y cuando metes el culo atrás, esto te puede pasar", manifestó 'Zizou'.



Preguntado por las decisiones del árbitro, el entrenador merengue no quiso pronunciarse, como suele ser habitual. "Me dijeron que había sido roja y ¿sabes? el árbitro está ahí para mirarlo y nada más. No hablo del trabajo de los árbitros", admitió Zidane levantando sus hombros.



Por último, aseguró haber terminado muy contento con "todos en general", aunque fuese preguntado por Jovic en concreto. "Al final dicen que no metemos goles y hemos metido tres. Estamos contentos por todos, no sólo por él", finalizó Zidane, que confía en que Kroos tenga una lesión que sea "poca cosa".