Fútbol.- Sergio Ramos: "Los árbitros nos han ayudado a veces y otras nos han perjudicado"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, dijo que los árbitros les "han ayudado a veces y otras" les han "perjudicado" después de la polémica jugada que ha dado el triunfo al conjunto blanco sobre el Real Betis (2-3), además de destacar la "mentalidad" del grupo para darle la vuelta al marcador ante un equipo con "mucho talento".



"Tendría que volver a ver las jugadas porque me coge distanciado. No estoy para hacer juicios de niguna jugada en concreto y según nos dicen es penalti claro. Ya no hay nada que cambiar, los árbitros a veces nos ha ayudado y otras nos han perjudicado. Esto es fútbol. El árbitro lo hace de la mejor manera posible y no creo que lo pite de una manera intencionada", indicó Ramos en declaraciones a Movistar.



Preguntado por el partido, el capitán merengue lo tiene claro, el error fue "meterse atrás" con el 0-1. "Salimos muy bien, dominando el partido, con confianza, metimos el primer gol y luego inconscientemente hicimos una línea defensiva, regalamos el balón y este equipo que teníamos delante, con calidad, pues te crea ocasiones y puede hacer alguna de gol", analizó Ramos, autor del tercer gol Real Madrid, de penalti.



"Lo importante es la mentalidad del equipo, hemos salido en la segunda parte con el control de juego, empatamos rápido y nos metimos de nuevo. Quizá hemos concedio más a partir de los primeros 15 miunutos y luego la media hora de primera parte, al final sufres porque el fútbol cada vez es más complicado", afirmó.



El de Camas recordó que "no siempre" van a tener "ese margen de movimiento y reacción" que han tenido este sábado. "Los puntos nos sirven, el otro día jugamos muy bien pero no fuimos con el empate. Estamos contentos por empezar a sumar de tres en tres", añadió Ramos.



Por último, el central dijo que no dependen de ellos que lleguen refuerzos esta temporada. "No nos encargamos de cuestionar la plantilla, somos los que somos y estamos los que estamos, si tiene que venir alguien, esto ya ha empezado, de nada sirve lamentarse y tenemos que dar la cara", comentó.



"Nosotros no vamos a vivir de un fichaje u otro. No depende de nosotros un esfuerzo económico del club, nosotros ya lo hicimos el año pasado para que todos los empleados del club pudieran cobrar su sueldo completo. Cuando se necesita ese ayuda, la damos siempre", finalizó.