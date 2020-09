Fútbol.-Polémica y remontada en el Villamarín

El Real Madrid suma su primera victoria tras vencer al Betis con protagonismo del VAR



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El Real Madrid sumó su primera victoria de la temporada tras imponerse al Real Betis (2-3) en un extraño partido de la tercera jornada con remontada incluida, y con un excesivo protagonismo del VAR, decisivo en dos acciones para la expulsión del local Emerson y de un penalti muy dudoso sobre Borja Mayoral.



El vigente campeón de Liga sufrió para ganar en Heliópolis, demostró sus carencias ofensivas -pese a los tres goles- y evidenció su periodo de aclimatación al curso después de no haber tenido pretemporada. Fue su primer triunfo ante el Betis después de tres enfrentamientos en los que el equipo de Zidane no terminaba con la sonrisa.



Los altibajos marcaron la tónica de un partido que comenzó de la mejor manera para los merengues. Benzema probó suerte a los dos minutos y antes del cuarto de hora le regaló el 0-1 a Valverde. El 'pajarito' metió su bota para adelantarse a la zaga verdiblanca y estampar el primero de la noche. Joel Robles, que sustituyó al lesionado Claudio Bravo, no pudo hacer nada por evitarlo.



El tanto hizo despertar al conjunto de Manuel Pellegrini, que fue valiente y apostó por un fútbol dinámico en botas de Sergio Canales. El cántabro fue de lo mejor de un Betis que tuvo momentos brillantes. Fekir lamentó dos errores claros y Courtois metió una mano estratosférica para frenar a Sanabria. Ramos había perdonado antes con toda la portería para él. El partido había enloquecido por completo.



Pasada la media hora, Joaquín inició la jugada del empate, Canales metió un centro en el área y Mandi cabeceó a gol con potencia. El 1-1 dio alas al conjunto andaluz, que minimizó a su rival. Tres minutos más tarde llegaría el segundo de los locales en un fusilamiento de Emerson. El disparo entró con violencia, otra vez asistido por el arquitecto Canales.



Zidane recompuso a los suyos tras el descanso y metió a Modric e Isco. El croata y el malagueño dieron otro aire al Real Madrid, más dominador en los primeros compases del segundo asalto y más convincente en cada ataque, sobre todo si el balón pasaba por Carvajal, otra vez uno de los mejores activos del 13 veces campeón de Europa.



Corría el minuto 48 y llegó el 2-2, la mejor noticia para el Real Madrid, que se metía de lleno en el envite con un autogol de Emerson en un intento de remate de Benzema, habilitado por Carvajal, que puso un caramelo dentro del área de castigo. El tanto animó a los blancos que incluso pudieron haber volteado el marcador con una falta de Sergio Ramos.



ROJA A EMERSON Y PENALTI DE BARTRA



A falta de 20 minutos para el final, el VAR entró en juego y cambió todo el partido. Primero para avisar al colegiado de una entrada de Emerson que acabó convirtiéndose en roja directa y posteriormente para señalar un penalti que nadie había protestado. Mayoral peleó con Bartra y éste parece derribado por el delantero del Real Madrid.



Sin embargo, el árbitro estimó -casi dos minutos después de que se produjese la jugada- que había sido penalti tras verlo en la pantalla. Hasta al propio colegiado se le escapó una sonrisa, consciente de que su decisión no la comprenderían los jugadores del Betis. Ramos marcó el penalti con un lanzamiento al estilo 'Panenka' y ya suma 24 consecutivos sin error.



El equipo de Zidane pudo haber logrado el cuarto con un Betis lanzado a por el empate y jugando a la desesperada. Todo pudo haber ocurrido en un final de partido que da los tres al Real Madrid, calma el debate sobre la falta de gol, pero deja otro abierto, las dificultades del campeón sin un '9' de referencia que cambie los partidos con el talento que merece el actual campeón de Liga.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL BETIS, 2 - REAL MADRID, 3 (2-1, al descanso).



--ALINEACIONES:



REAL BETIS: Joel Robles; Emerson, Mandi, Bartra, Álex Moreno; Guido, Carvalho, Joaquín (Tello, min.63), Canales; Fekir (Loren, min.73) y Sanabria (Montoya, min.70).



REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos (Modric, min.45), Odegaard (Isco, min.46), Valverde; Jovic (Mayoral, min.72) y Benzema.



--GOLES:



0 - 1, min.14, Valverde.



1 - 1, min.35, Mandi.



2 - 1, min.37, Carvalho.



2 - 2, min.48, Emerson, en propia meta.



2 - 3, min.82, Sergio Ramos, de penalti.



--ÁRBITRO: De Burgos Bengoetxea (C.Vasco). Amonestó con tarjeta amarilla Guido (min.40), Bartra (min.81), Canales (min.81) y Mandi (min.90) en el Betis; y a Carvajal (min.42) y Modric (min.53) en el Real Madrid. Además, también expulsó a Emerson en el Betis -con roja directa- en el minuto 68.



--ESTADIO: Benito Villamarín.