Fútbol.- Diego Martínez: "Simeone es una inspiración para todos los entrenadores"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Granada CF, Diego Martínez, ha asegurado que el preparador de su próximo rival, Diego Pablo Simeone, es "una inspiración" para todos los técnicos, y ha afirmado que este domingo ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano (16.00 horas) pondrán "toda la intención y ninguna expectativa", y que deberán cometer "cero errores".



"Me gusta aprender de todos los entrenadores y creo que lo que ha hecho el 'Cholo' Simeone en los últimos años es ejemplar. Es una inspiración para todos los entrenadores, más allá de que haya cosas aplicables a tu equipo. El crecimiento del equipo y de los jugadores individualmente habla por sí solo. Es uno de los mejores entrenadores del mundo, lo meto en el grupo de Pep Guardiola, de Marcelo Bielsa o Jürgen Klopp", declaró en rueda de prensa.



Sobre las posibles similitudes entre ambos equipos, el preparador gallego firmó que son "diferentes". "Ojalá el Granada, aunque sea dentro de 50 años, pueda parecerse en prestigio al Atlético de Madrid, uno de los grandes", dijo. "Ir al campo del Atlético de Madrid es un reto tremendo para nosotros. Pensamos en dar nuestro mejor nivel sin pensar en el resultado; tenemos toda la intención y ninguna expectativa. Sabemos que vamos a enfrentarnos a uno de los mejores equipos de Europa en uno de los campos más bonitos del mundo", subrayó.



Por otra parte, Martínez resta importancia al hecho de que los rojiblancos no hayan jugado ningún partido todavía esta temporada. "Llevan diez años de rodaje, de estar en el 'top' europeo. Creo que ese es el mejor rodaje que puede tener un equipo, estar diez años en lo más alto del fútbol europeo y de LaLiga. Si a eso le añades a Luis Suárez, sabemos de qué tipo de partido estamos hablando", indicó sobre el uruguayo, flamante fichaje colchonero y "uno de los mejores delanteros del mundo". "Si tiene participación frente a nosotros, lo tendremos que tener en cuenta. Todos son de nivel 'top'", recordó.



Además, apeló a mantener la concentración para evitar tener errores ante los del 'Cholo'. "En el Atlético de Madrid, los peligros son todos. Sabemos que es un equipo que tiene uno de los mejores entrenadores del mundo, han tenido tiempo para preparar este partido... Lo más importante es que nosotros creamos en lo que estamos haciendo, que tengamos personalidad", manifestó.



"Es un partido de cometer cero errores. Nos ilusionamos con la posibilidad de mejorar como equipo, porque cuando te enfrentas a este tipo de rivales supone un crecimiento. Confianza, personalidad e ilusión de enfrentarte con los mejores, eso tenemos", continuó.



En otro orden de cosas, Martínez rechazó hablar del importante duelo del jueves (19.00 horas) en el Swedbank Stadion ante el Malmoe, en el que el conjunto nazarí buscará la fase de grupos de la Liga Europa. "Para mí no existe el partido del jueves", advirtió.



"Va a ser una temporada muy atípica. La clasificación nunca la mirábamos, pero este año menos, porque va a ser totalmente irreal. El foco tiene que estar en el presente y en competir los tres puntos", dijo sobre las primeras jornadas, en las que los equipos que jugaron el Europa en agosto no participaron.



Por último, el vigués, que confirmó que Quini no estará en Madrid por lesión, alabó el inicio de temporada del defensa Carlos Neva. "Carlos Neva se encuentra cojonudo, jugándolo todo. Es todo un ejemplo; ha venido de Segunda B, jugó menos en el filial y siguió creciendo. Ha sabido tener paciencia y desarrollarse como jugador. Estamos encantados con su rendimiento y sobre todo con la actitud ejemplar que ha tenido cuando no le ha tocado jugar. Es una inspiración para todos los jugadores", finalizó.