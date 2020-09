Francia.- Liberado uno de los detenidos por el ataque junto a la antigua sede de 'Charlie Hebdo' por ser solo testigo

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



Uno de los dos hombres que fueron detenidos poco después del ataque junto a la antigua sede de la revista 'Charlie Hebdo' en París ha quedado en libertad después de que las autoridades hayan verificado que solo fue testigo de los hechos y que incluso se enfrentó al presunto responsable.



El liberado es un argelino de 33 años que siguió al principal sospechoso hasta el metro, según fuentes de la investigación citadas por Franceinfo. El sospechoso se percató de su presencia y le amenazó, por lo que el testigo se dio a la fuga, lo que explicaría una aparente discusión entre ambos captada por las cámaras de seguridad.



La investigación, entretanto, avanza con el registro de dos albergues donde vivía o había vivido el presunto autor del ataque. Tras estas operaciones, la Policía ha elevado a siete el número provisional de personas detenidas, si bien no ha trascendido cuál sería su relación con el sospechoso.



Dos personas resultaron heridas por el ataque, perpetrado con un arma blanca. Las dos víctimas, trabajadores de la agencia Premieres Lignes, han sido intervenidas quirúrgicamente, aunque su vida no corre peligro, según ha explicado un responsable del medio.



La Fiscalía antiterrorista se ha hecho cargo de las investigaciones por este incidente, que coincide con el juicio por el atentado perpetrado en enero de 2015 contra las oficinas de 'Charlie Hebdo' y en el que murieron doce personas. En el banquillo se sientan supuestos colaboradores de los terroristas Said y Cherif Kouachi.



La revista ha vuelto a estar en el punto de mira en las últimas semanas, después de que decidiera volver a publicar sus controvertidas caricaturas de Mahoma, que en 2005 y 2006 publicaron una ola de violentas protestas en los países musulmanes.