Fórmula 1/GP Rusia.- Sainz: "Las nubes y la lluvia nos han afectado más de lo que esperábamos"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El piloto español Carlos Sainz (McLaren) ha asegurado que las condiciones de la pista y la aparición de las nubes y la lluvia les ha "afectado" durante la sesión de calificación del Gran Premio de Rusia, donde comenzará sexto, y ha apuntado que el coche "no era el mismo" que en los terceros entrenamientos libres.



"Ha sido una 'qualy' complicada. Ya desde que hemos salido, el coche no era el mismo que en los Libres 3. Había mucho viento de cola en la curva 2, cuando antes había viento de cara. Por culpa de las nubes y la lluvia, ha cambiado mucho la pista y nos ha afectado más de lo que esperábamos", señaló en declaraciones a Movistar F1.



A pesar de todo, el madrileño consiguió avanzar a la Q2 otra vez con un neumático solo, "que era el objetivo número uno". "A partir de ahí, ya tenía dos neumáticos para la Q3. La Q3 me ha costado; voy cómodo con el coche, estoy contento con el balance, pero en la Q3, por culpa de este cambio de condiciones, ha costado hacer una vuelta entera bien. Estaba difícil", indicó.



Sin embargo, Sainz considera que tienen que estar "contentos con lo de hoy". "Sabemos que los Renault y el Racing Point desde ayer iban un pelín más rápidos y quizás los Libres 3 nos han hecho creer en algo más. En cuanto ha empezado la 'qualy' he sabido que el Renault iba bien. Ricciardo hizo unos vueltones al principio, Pérez estaba siempre un poquito por delante... Eso nos ha reseteado. No quiere decir que mañana en carrera no les podamos luchar. Saldré con ganas y a por todas, a ver qué se puede rascar", manifestó.



"Cuando les das cinco sets de neumáticos, acaban todos sacando el potencial del coche. Estoy seguro de que este cambio de condiciones ha tenido un efecto. Ha cambiado bastante la pista, a nosotros nos ha afectado, imagino que a los demás también, pero igual de forma positiva", concluyó.