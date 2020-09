Etiopía.- Etiopía asegura en la ONU que "no quiere perjudicar" a Sudán y Egipto en la construcción de la presa del Nilo

01/01/1970 El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed POLITICA AFRICA ETIOPÍA INTERNACIONAL MISTRULLI/FOTOGRAMMA/ROPI / ZUMA PRESS / CONTACTOP



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El presidente de Etiopía, Abiy Ahmed, ha asegurado este viernes ante la Asamblea General de la ONU que el país africano "no tiene intención de perjudicar" a Egipto y Sudán en la construcción de la presa del Nilo y que se ha guiado "por el principio internacionalmente aceptado de la utilización equitativa y razonable del agua".



El mandatario ha explicado que "solo" están satisfaciendo su demanda de electricidad, ya que "no pueden seguir permitiéndose "mantener a más de 65 millones de etíopes en la oscuridad". También ha explicado que no han causado "ningún daño significativo" en la construcción de la presa.



Ahmed se ha referido a la Gran Presa del Renacimiento como "el mayor proyecto de infraestructura" y ha reseñado que "contribuye a la conservación de los recursos hídricos que de otro modo se habrían perdido por evaporación en los países situados río abajo".



Etiopía está financiando en solitario este proyecto y espera que se convierta en el mayor generador y exportador de electricidad del continente. Las obras están siendo llevadas a cabo en la región de Benishangul-Gumaz y, una vez finalizadas, la presa será la más grande del continente con 1.800 metros de largo, 155 metros de alto y un volumen total de 10,4 millones de metros cúbicos, según recoge la empresa Salini Impreglio en su página web.



Sudán, por su parte, apoya la presa, ya que regulará los flujos y suministrará electricidad y regadío, mientras que la construcción ha desencadenado una disputa diplomática con Egipto por el impacto en el reparto de las aguas del Nilo.



El presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, dedicó parte de su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas a este asunto y agradeció al Gobierno estadounidense su mediación en las negociaciones con Etiopía, aunque lamentó que los resultados de estas no hayan sido "los deseados" y pidió a la comunidad internacional una mayor implicación en las negociaciones, ya que todo lo referente al segundo río más largo del mundo es considerado "cuestión de supervivencia" para Egipto.



RESPUESTAS A LAS CRISIS QUE ENFRENTA LA REGIÓN



Además de referirse a la grave crisis provocada por la expansión de la COVID-19, Ahmed se ha referido a las múltiples crisis que enfrenta la región africana, con "el brote masivo de langostas del desierto y los fenómenos meteorológicos extremos". También ha señalado que, aunque están "agradecidos" con la ayuda internacional al continente que ha proporcionado "cierto" alivio, "aún queda mucho por hacer para mitigar el impacto de la pandemia a mediano y largo plazo".



Asimismo, ha asegurado que Etiopía está comprometida a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la próxima década y que la recuperación tras el coronavirus debe ser "verde y resistente a la crisis climática", especialmente en África, ejemplo de "cómo un desastre inducido por el clima puede poner en peligro la vida de millones de personas".



Ahmed ha propuesto una "solución colectiva a la miríada de desafíos y amenazas a las que se enfrentan la humanidad y el planeta", que solo podrá lograrse "si trabajamos juntos", y ha destacado que la "paz, estabilidad y desarrollo" de Etiopía están "estrechamente" ligados a la paz y seguridad de la región.



Por esto, Etiopía, "junto con el resto de la comunidad internacional", seguirá prestando apoyo para "acompañar a Sudán del Sur por el camino de la paz sostenible". El presidente etíope, ganador de un premio Nobel de la paz, también ha mostrado preocupación por los "continuos ataques perpetrados por Al Shabaab en Somalia".



Por último, se ha mostrado comprometido "con el camino de reformas" que empezó hace dos años y medio, "a pesar de la resistencia que acompaña a cualquier intento de cambiar el status quo a favor de la justicia social", para seguir el "inevitable" camino de Etiopía hacia la democratización.