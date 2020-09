El reinicio de Luis Suárez, la prueba de líder del Granada

EFE/ Alex Marin/Atléticodemadrid.com

Madrid/Granada, 26 sep (EFE).- Mes y medio después del fiasco de la Liga de Campeones contra el Leipzig, el Atlético de Madrid se reinicia con un nuevo elemento esencial, Luis Suárez; la apuesta casi segura frente al retroceso ofensivo de Diego Simeone, cuyo noveno proyecto empieza este domingo contra el Granada, un líder condicionado por la proximidad del crucial reto europeo del jueves.

Aunque dentro de las circunstancias de que no hayan jugado aún todos los equipos los dos partidos disputados de esta edición de LaLiga Santander -alguno ni se han estrenado, como es el caso del equipo madrileño-, no ha habido mejor conjunto por el momento que el bloque andaluz: dos victorias, cuatro goles a favor y uno en contra, que se extienden a cuatro triunfos y 10 tantos si se le añaden sus dos compromisos hasta ahora en las rondas previas de la Liga Europa.

Una advertencia para el Atlético, que estrena '9': Luis Suárez. No hay mejor fórmula frente a la ineficacia reciente del equipo, que anhela la pegada que tenían tanto Antoine Griezmann como Radamel Falcao o 'el primer' Diego Costa. Mario Mandzukic completa la nómina de los únicos cuatro delanteros que alcanzaron los 20 goles a las órdenes de Diego Simeone durante los últimos ocho años.

Luis Suárez los ha superado en cada una de sus ocho temporadas más recientes. En el Barcelona y en el Liverpool. Nada más su limitada pretemporada, sin entrar en los planes de Ronald Koeman y, por extensión, sin un solo minuto de recorrido en ningún partido amistoso veraniego, y la operación de rodilla en enero suscitan alguna duda en un goleador indudable: 406 aciertos en su carrera.

Su maratoniana jornada del viernes -llegada a Madrid, pruebas médicas, firma de contrato, visita al Wanda Metropolitano, primer entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Majadahonda y declaraciones a la prensa, por ese orden- y su sesión matutina de este sábado desembocarán en su estreno, como suplente... O como titular.

Es la duda. Lo probable es lo primero, pero no se descarta lo segundo. Al menos no lo hizo Simeone: "Claro que sí estará convocado, a disposición del equipo. Y mañana resolveremos si arranca desde el inicio o bien entra en el segundo tiempo". Las pruebas del entrenamiento apuntan a la suplencia del '9'.

Porque a la titularidad dominical en la delantera se postulan Diego Costa, cuyo futuro estaba más fuera que dentro durante todo el verano, pero ahora parece todo lo contrario con la salida de Álvaro Morata, cedido al Juventus, y Joao Félix, con Ángel Correa y Yannick Carrasco por las bandas, con Koke Resurrección y Saúl Ñíguez en el medio centro y con Marcos Llorente o Thomas Partey en el banquillo.

La defensa formada por Kieran Trippier, Stefan Savic, Felipe Monteiro y Renan Lodi, con la alternativa de Mario Hermoso para el lateral izquierdo, más la indiscutible presencia en la portería de Jan Oblak completan el probable once del Atlético, presionado desde el momento en que entre en acción en su primera cita del curso.

Ya no es un "año de transición" para el Atlético de Simeone. Es una temporada para demostrar todo el nivel que se le presupone a un bloque de tal inversión y calibre, más aún rearmado por uno de los mejores goleadores del mundo: Luis Suárez. Ahí están sus 198 goles en 283 partidos en el Barcelona.

La preparación del Atlético, condicionada por la covid-19, no ha sido toda la que querría para alcanzar el debut con las mejores garantías posibles, por el recorrido limitado de su pretemporada, 23 días; porque ha jugado sólo un amistoso, 4-1 al Almería, y porque Simeone no había dirigido a pie de césped ninguna sesión en las últimas dos semanas, por su resultado positivo, hasta este viernes.

Pero no admiten excusas el equipo rojiblanco ni la competición. No entiende ni de circunstancias ni de contratiempos, por ejemplo la baja por Covid-19 del uruguayo José María Giménez, un titular indiscutible en su esquema. Nada más de hechos... Y victorias. Y al Atlético sólo le vale lo último, porque la exigencia así lo dicta.

Pero al Wanda Metropolitano llega el Granada, líder de LaLiga Santander con 6 puntos, con el doble objetivo de prolongar sus buenos resultados y, a la vez, tratar de desgastarse lo menos posible de cara al vital encuentro que disputará entre semana en Suecia, en la última ronda previa de la Liga Europa.

El equipo granadino, que derrotó el pasado jueves al Lokomotiv Tiflis georgiano (2-0), se juega el próximo jueves como visitante ante el Malmoe, en una eliminatoria a partido único, su presencia en la fase de grupos de la competición continental.

Esta cita crucial hará que el técnico Diego Martínez reserve ante el Atlético de Madrid a jugadores básicos en su esquema y dé la oportunidad a otros que han participado menos en los primeros encuentros de la temporada.

Esta es la segunda campaña consecutiva en que se repite la misma tesitura en la visita granadinista al Atlético de Madrid, ya que el curso pasado el técnico reservó prácticamente a todo su once titular en el feudo colchonero al jugarse el partido días antes de la semifinal de la Copa del Rey entre el Granada y el Athletic Club.

Futbolistas como Jorge Molina o el nigeriano Ramon Azeez podrían estrenar titularidad ante los atléticos, mientras que también se espera el retorno al once del francés Dimitri Foulquier, de Fede Vico o de Antonio Puertas, que no fueron titulares el pasado jueves en la Liga Europa.

El Granada presentará las bajas por lesión de los defensas Joaquín Marín 'Quini' y del colombiano Neyder Lozano.

Una de las principales dudas está en el lateral izquierdo, donde el técnico deberá decidir si mantiene a Carlos Neva, el único futbolista de campo del Granada que lo ha jugado todo hasta ahora, o coloca ahí a Foulquier, con lo que entraría Víctor Díaz en el lateral diestro.

- Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Lodi; Correa, Koke, Saúl, Carrasco; Joao Félix, Diego Costa.

Granada: Rui Silva; Víctor Díaz, Domingos Duarte, Vallejo, Foulquier; Yangel Herrera, Azeez, Luis Milla; Fede Vico, Antonio Puertas y Jorge Molina.

Árbitro: Estrada Fernández (C. Catalán).

Estadio: Wanda Metropolitano.

Hora: 16.00.